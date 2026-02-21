Ãæ¹ñ¤Î¥í¥·¥¢»º¸¶ÌýÍ¢Æþ¡¢2·î¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÇã¤¤¹µ¤¨¡½³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬2·î¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡¢¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤Ç¥¤¥ó¥É¤¬¹ØÆþ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤ËÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤¿¸¶Ìý¤òÃæ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·ÏÀ½Ìý½ê¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤äÁ¥ÇõÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¸¶Ìý»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ñ¹ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢¥Ü¥ë¥Æ¥¯¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î½é´üÉ¾²Á¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤ÎÃæ¹ñ¸þ¤±¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÆüÎÌ207Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢1·î¤Î¿äÄêÃÍ¡ÊÆüÎÌ170Ëü¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÂç¼ê¡¢¥±¥×¥é¡¼¤Î»ÃÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â2·î¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ÏÆüÎÌ208¡¥3Ëü¥Ð¥ì¥ë¤È¡¢1·î¤Î171¡¥8Ëü¥Ð¥ì¥ë¤«¤éÁý²Ã¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏºòÇ¯11·î°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ÎºÇÂç¸ÜµÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ë²¤ÊÆ¤ÎÀ©ºÛ¤äÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¶¨Äê¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤±¤¿°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¤òºï¸º¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÍ¢Æþ¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤ÇºÇÄã¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¥±¥×¥é¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï2·î¤Î¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»ºÍ¢Æþ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤·¡¢ÆüÎÌ115¡¥9Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤Î²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡¢2·î¤ÎÃæ¹ñ¸þ¤±²Á³Ê¤Ï»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢1¥Ð¥ì¥ëÅö¤¿¤ê9¡Á11¥É¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·ÏÀ½Ìý½ê¤ÏÊÆ¹ñ¤¬À©ºÛ¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤À¡£
¥Ü¥ë¥Æ¥¯¥µ¤ÎÃæ¹ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¹ç°Õ¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤¬¥¤¥é¥ó»º¹ØÆþ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö·³»ö¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÀÑ¤ß½Ð¤·¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥·¥¢»º¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÄ´Ã£Àè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï11Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ñÃÌ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¼ç¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤Î¥¤¥é¥ó»º¸¶ÌýÍ¢½Ð¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥é¥ó»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢½ÐÀè¤Î8³ä°Ê¾å¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤¬Íî¤Á¹þ¤á¤Ð¥¤¥é¥ó¤ÎÀÐÌý¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡Ö¹ñºÝË¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñ²È´Ö¤ÎÄÌ¾ï¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¹çÍýÅª¤«¤Ä¹çË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Âº½Å¤µ¤ìÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë