Ì´¥°¥ë¡¼¥×¡ß¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É °ÛÎã¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¤ÏÃ¯¤ÎÈ¯ÁÛ¡©¥«¥×¥³¥óÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡¡X¤Ï¡Ö´°Çä¤ÇÁð¡×¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤â¹âÎð²½¡×¡ÖAI¤«¤È¡×¤ÎÂçÈ¿¶Á¡ª

¡¡¥«¥×¥³¥ó¤¬2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¡£¤½¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë¡È¥³¥é¥ÜÁê¼ê¡É¤¬20Æü¤ÎSNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ªÍ½Ìó³«»ÏÆüÁá¡¹¤Ë¸ÂÄê¿ô¤¬¡Ö´°Çä¸æÎé¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥é¥ÜÃÂÀ¸¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¥«¥×¥³¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20ÆüÄ«8»þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎX¤ËÆÍÇ¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¿·ºî¤È¡¢Ì´¤Ö¤é²¼¤¬¤ê·ò¹¯´ï¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¶²ÉÝ¤Î°Ì´¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²£¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢²Î¼ê¤ÎÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Æ¨¤²¤ë¡¢ÅÝ¤¹¡¢Ææ¤ò¤È¤¯¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤ÈÂÎ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×·Ú¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÇÈè¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¤Ö¤é²¼¤¬¤ê·ò¹¯´ï¡Ù¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£
¡¡ÌÜ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÛÎã¤Î¥³¥é¥Ü¡£Åê¹Æ¤«¤é5»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È1Ëü9800±ß¤¹¤ë¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È¤¬¡¢´°Çä¸æÎé¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥Þ¥¸¤ÇÇã¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤â¹âÎð²½¡×¡Ö´°Çä¤ÇÁð¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÆ°²è¤Î¥Í¥¿¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖAI¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤Ë¶ÄÅ·¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ«¤ÎÅê¹Æ¤ÏX¤Ç1400Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Æ±»þ¹ï¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥«¥×¥³¥ó¤Î¸ø¼°X¤Ï242Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÇúÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê20Æü¸á¸å8»þÈ¾¤Î¿ô»ú¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡¡Âçºå¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥«¥×¥³¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¡Ö¶²ÉÝ¤Î°Ì´¥»¥Ã¥È¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¡©
¥«¥×¥³¥óÃ´Åö¼Ô¡§¥«¥×¥³¥ó¤ÎÊý¤«¤é´ë²èÄó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤È¡¢¡ÊÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ËÌ´¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡©
¥«¥×¥³¥óÃ´Åö¼Ô¡§¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤ò¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥×¥³¥óÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ±Æü¤Ï¡¢SNS¤ä¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤âÆ±Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²ÉÝ¤Î°Ì´¡£¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È·ò¹¯´ï¶ñ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤âº£¸åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£