¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ö¿Í¡¢1¿Í1¿Í¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê»ØÆ³¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤¹Í½Äê¡£ÅöÌÌ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ôÇ¯¤·¤¿¤é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¶È¤ËÀìÇ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæÌîÀèÀ¸¤â¡¢Á°¤Ë¤Ï¡È¡Ê»°¸¶¡ËÉñ°Í¤È²Ö¿¥¤¬¤ä¤á¤¿¤é»ä¤â¤ä¤á¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¡È¤¢¤È5Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀèÀ¸¤Î¸½Ìò¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤¬³Ø¤Ö»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÃæÌîÀèÀ¸¤Î²¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¡¢ÃæÌîÀèÀ¸¤¬Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¿À¸Í¥¯¥é¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëºäËÜ¤¬¿À¸Í³Ø±¡Âç¤ÇºÇ¸å¤Î³Ø´ü¤Ë¼õ¹Ö¤·¤¿¼ø¶È¤¬¡Ö¶ä¹ÔÏÀ¡×¡£»ØÆ³¤·¤¿·Ð±Ä³ØÉô¤ÎÀÐ²ìÏÂµÁ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡È»ñ¶â·«¤ê¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¶ä¹ÔÏÀ¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö°ìÊý¡¢´üËö¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö20Ç¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¡Ö20Ç¯¸å¡×¤ÎÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯ÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤È´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤Æ¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢É¹¾å°Ê³°¤Ç¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¡¢1¿Í1¿Í¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡È¤½¤ì¤òËº¤ì¤¿¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Êø¤ì¡¢»Å»ö¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¡×¡ÊÀÐ²ì¶µ¼ø¡Ë
¡¡°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¿Í´ÖÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀÐ²ì¶µ¼ø¤Ï¡Ö¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¡¢Âç»ö¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¶â¤¬²ó¤Ã¤ÆÍø±×¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¾Íè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£