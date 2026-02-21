¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡Û·è¾¡¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óvs¥¹¥¤¥¹¤Ë·èÄê¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤¬¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ø
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò½à·è¾¡(Âç²ñ15ÆüÌÜ/¸½ÃÏ20Æü)
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª1°ÌÄÌ²á¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Ë6-3¤Ç¾¡Íø¡£Á°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2006Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤«¤éÂ³¤¯6Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ìÊý¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë7-4¤Ç¾¡Íø¡£Á°Æü¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð2018Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤Ï½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡¤Æ¤Ð½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¥«¥Ê¥À¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°2¾¡7ÇÔ¤Î8°Ì¡£½à·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú½÷»ÒÆüÄø·ë²Ì¡Û
¢¦2·î20Æü ½à·è¾¡
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó6-3¥«¥Ê¥À
¥¹¥¤¥¹7-4¥¢¥á¥ê¥«
¢¦2·î21Æü 3°Ì·èÄêÀï
¥«¥Ê¥À¡¼¥¢¥á¥ê¥«
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¼¥¹¥¤¥¹