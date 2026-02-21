ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWBCÆüËÜÀïÁ´Éô¤ä¤ë¡ª½Ð¿Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡ªWBC¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Îº£Âç²ñ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¹¶¤á¤ë¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃæÂ¼Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡¢¶õµ¤´¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤¦¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÂ¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤ËÃæÂ¼¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ÆâÀî»á¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë´¶¤¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
