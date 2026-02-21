¥¼¥í¥Ï¥ê½é¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¡É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯ÅÐ¾ì - ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖZ PACK LTD DN¡×
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥é¥²¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZERO HALLIBURTON(¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ð¡¼¥È¥ó)¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é½é¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖZ PACK LTD DN (¥¼¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ LTD DN)¡×¤ò2·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¡£
¡ÖZ PACK LTD DN¡×¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ÈËÉ¿åÀ¤ò¹â¤á¤ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Z PACK LTD DN
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¤ò¡¢¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾åÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¡¼¥Á¤Ï¶âÂ°À½¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ê»ý¤Á¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸«¼º¤¤¤ä¤¹¤¤¸°¤Ê¤É¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¡¼¥Õ¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼ýÇ¼¤ËÅ¬¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³ÎÊÝ¡£ÇØÌÌ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿PC¼ýÇ¼Éô¡¢ÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ëµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»Ù¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ïµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÉÊ³Ê¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÄÌ¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é½µËö¤Î³°½Ð¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢²ÙÊªÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿3·¿¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûZ PACK LTD DN (¥¼¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯LTD DN)
ËÜÂÎÁÇºà¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥Ç¥Ë¥à
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ/·Á¾õ/³°À£¥µ¥¤¥º(W¡ßH¡ßD)/ÍÆÎÌ/ÀÇ¹þ¶â³Û¡§
81741/¥ê¥å¥Ã¥¯(14.0inch PC ÂÐ±þ)/28¡ß40¡ß11cm/13L/6Ëü3,800±ß
81742/¥ê¥å¥Ã¥¯(15.6inch PC ÂÐ±þ)/29¡ß43¡ß13cm/17L/6Ëü7,100±ß
81743/¥ê¥å¥Ã¥¯(15.6inch PC ÂÐ±þ)/29¡ß43¡ß14(18)cm/18(23)L/7Ëü2,600±ß
¢¨()Æâ¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ë³ÈÄ¥»þ¤Î¿ôÃÍ¡£
