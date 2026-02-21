Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ð´é ¹õÅÄ¸÷µ±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡ÛÆü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¡¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¥¤¥±¥á¥ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î·àÃæÊÛÅö¥ì¥·¥Ô
¥Ò¥ß¥Ä¤ÎÎøÏ©¤ä²ñ¼Ò´Ö¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤ÀËÜºî¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ÊÅ·ºÍ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦À²Î®¤ò±é¤¸¤¿°ËÌîÈø¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤«¤éËßºÏ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½ª¤ï¤ë¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡ÈÀ²Î®¡É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾ì¤òÄù¤á¤¿¡£
¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ëºÚÈÁ¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢°ËÌîÈø¡¦ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¤Î¡Ö¡Ä°Ê¾å¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦3¿Í¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿Àè¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ¸÷µ±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤â´î¤Ö¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¸½¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤µ¤ó¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÚÈÁ¤Î¾å»Ê¡¦½ÂÃ«ÍµÂÀ¤ò±é¤¸¤¿Ì£ÊýÎÉ²ð¤Ï¡Ö¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±é¤¸¤¿¿ÍÊªÁü¤È½Å¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
À²Î®¤ËÎø¤¹¤ë±ö¸«ÎïÈþ¤ò±é¤¸¤¿½©¸µ¿¿²Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¡¢´¶¾ð¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÎïÈþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Äï¤Î¿ÉÅç¹Ò¤ò±é¤¸¤¿¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤ËËèÆü»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¼Ò¤ÎÀìÌ³¡¦ÊÆÅÄÂçÍ´¤ò±é¤¸¤¿¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¹â¶¶¸÷¿Ã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹â¶¶¤È¥Ï¥°¡£¸µºÊ¡¦»ÖËã¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦·ª¸¶¶³Ê¿¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö·ª¸¶¶³Ê¿¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡¢ºÇ½é¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤È¥«¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸µÉ×¤òÁþ¤à¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¡¦°ÉÌî»ÖËãÌò¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤Ìò¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤µ¤ó¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìµ»ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ëÉþ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÛÅö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤Ï¡È30²ó¤ÎÊÛÅö·ÀÌó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À²Î®¤ÈºÚÈÁ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¼Ò¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¼Ò¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ëºÚÈÁ¤À¤¬¡¢À²Î®¤Î¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¬¿ÉÅçÅÂ¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤¢¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼Â´¶¤·¤¿2¿Í¤ÏÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¥é¥ó¥Á¤ÏÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ò¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÁè¤âËÖÈ¯¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´Ø·¸°²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
