¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¢ª¡ÚGU¤Î¥°¥ìー¡Û¤¬Íê¤ì¤ë¡ª º£¡¢Âç¿Íµ¤♡¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡×
¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ËÀü¤±¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡£¿§Áª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥°¥ìー¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¥×¥Á¥×¥é¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤«¤â¡£
¥Àー¥ÄÆþ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ì¤¤¸«¤¨
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥Èー¥ó¤Î¥°¥ìー¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÁ°¸å¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Àー¥Ä¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ´¶¤È¥µ¥é¤Ã¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢³Ú¤Á¤ó¡õ¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¡£Æ±¿§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤ä¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½Õ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥°¥ìー¥¹¥«ー¥È¤ò½Õ¿§¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ
¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Ï½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£Ã¸¤¤¥°¥êー¥ó¤Î¥Ñー¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤â¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤òÂ¤¹¤³¤È¤Çµ¨Àá´¶¤âÇÜÁý¡ª ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥åー¥º¤ò¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¡£
