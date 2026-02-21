Á°Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¢ª¡ØÄÞÀÚ¤ê¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¸¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤Ë4Ëü2000¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅ·ºÍ¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
Á°Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤³¤Ø»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ç¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©¸¤¹¤®¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï62ËüÉ½¼¨¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë³Ø½¬Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¥ã¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Á°Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¢ª¡ØÄÞÀÚ¤ê¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¸¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Û
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä
ÄÞÀÚ¤ê¤òµñÈÝ¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¸÷·Ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥Þ¥ê¤Î¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÞ¤òÀÚ¤í¤¦¤ÈÇ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤Î¥Ýー¥º¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Á°Â¤òÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ»¶ñ¤ÎÍÑÅÓ¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¿å¤ò°û¤â¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£¼Ø¸ý¤ÎÁ°¤«¤é´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È´é¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«²£¤«¤é°û¤â¤¦¤È¡¢¼ó¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Á°Â¤ò¿å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
²áµî¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¸¤µ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÄÞÀÚ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Á°Â¤ò±£¤¹¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¥Ýー¥º¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤Æ¤Æ¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸¡×¡ÖÄÞÀÚ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¼ê¡¹¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤·¤Æ¤ë¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸¤¯°¦¤é¤·¤¤¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡¢¤¤Ã¤ÈÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£