¡Ö¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë´î¤Ó¡×¼õ·º¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸ø³«¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¡¢2·î28Æü¤Þ¤ÇÅêÉ¼¼õÉÕÃæ
¼õ·º¼Ô¤¬Ê½¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò°ìÈÌÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêÉ¼¤Ï2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¼õ·º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬¼Ò²ñ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢À¸¤¤ëÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡ü¡Ö³¨¤ä½ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¼õ·º¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¼Â¸½
¥×¥ê¥º¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¼õ·º¼Ô¤é¤ËËÜ¤Ê¤É¤òÁ÷¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡Ö¤Û¤ó¤Ë¤«¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡£
ÃÄÂÎ¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¼õ·º¼Ô¤«¤é¡Ö³¨¤ä½ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é2024Ç¯¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ê¤ÉÄ¹´ü·º¤Î¼õ·º¼Ô¤òÂ¿¤¯¼ýÍÆ¤¹¤ëÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤äÆÁÅç·ºÌ³½ê¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ7¤Ä¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¤¹¤ëÃËÀ10¿Í¤«¤é¡¢·×14ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ü ÉÔ¼«Í³¤Ê´Ä¶¤Ç¹©É×¡Ö½Å¤ÍÅÉ¤ê¤Ç¥Ä¥ä¤¬½Ð¤ë¡×
¡ØIt¡Çs hot in here¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¿§±ôÉ®¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¼Ô¤Ï¡Ö½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ä¥ä¤¬½Ð¤Æ¿§¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷Í¥¡¢¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ò¿§±ôÉ®¤È¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¼Ô¤Ï¡ÖËèÆü12»þ´Ö¡¢ÅÚÆü¤Ï¤Û¤Ü1Æü¡×¤òÀ©ºî¤ËÈñ¤ä¤·¡¢Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤Î»÷´é³¨¤ä¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤ÎÉ÷·Ê²è¡¢¹¹À¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½¬»ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤âÊÂ¤Ö¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤äÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹©É×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ü ÅêÉ¼¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¡¡1°Ì¤Ë¤Ï¾Þ¶â3000±ß
ÅêÉ¼¤Ï2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÃ¯¤Ç¤â°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºîÉÊ¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â3000±ß¡¢2°Ì¡Á5°Ì¤Ë¤Ï1000±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
·ºÌ³ºî¶È¤ÎÊó¾©¶â¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê7±ß¡Á56±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¾Þ¶â¤Ï¼õ·º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ü ¼çºÅ¼Ô¡Ö¼õ·º¼Ô¤ÎÀ¸¤¤ëÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥ê¥º¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥µ¥æ¥ê¤µ¤ó¤ÏÊ½¤ÎÃæ¤Î¼Â¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤È¤¯¤ËÄ¹´ü·º¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÊØ¤ê¤âÌÌ²ñ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬·ºÌ³½ê¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¿¾Ê¤È¹¹À¸¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤¬¼Ò²ñ¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¡¢Åê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä±ÜÍ÷¿ô¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¼õ·º¼Ô¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÇÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±Ä´¤Ê·º´ü¤ò²á¤´¤¹Êý¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤ËºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤äÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤ÎÅêÉ¼¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é