ÊÁËÜÌÀ¤Î¡Ö°ìÈÖ¤³¤ï¤«¤Ã¤¿»Å»ö¡×¡¡·ÝÇ½À¸³è£µ£¶Ç¯¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤ÆÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÌÀ¡Ê£·£·¡Ë¤Ï·ÝÇ½À¸³è£µ£¶Ç¯¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡Ê£²£°£²£°Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£·£°¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥È¤¬¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÁËÜ¤Ê¤ê¤ÎÇÐÍ¥ÏÀ¤ä±ýÇ¯¤Î¶äËë¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê£È£É£Ë£Á£Ò£É´ÆÆÄ¡¢£²£·Æü¸ø³«¡Ë¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡½éÂÐÌÌ¤Îµ¼Ô¤¬Ì¾»É¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¡¢ÊÁËÜ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¼ÁÌä¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¤òÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤³¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤³¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡££´£°Ç¯¤Û¤É»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÌÁÍ§¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·Ý¼Ô¥³¥ó¥È¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãë¤¯¤é¤¤¤Ë»ä¤¬¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¿©»öµÙ·Æ¤Î»þ¤ËÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¤ËÜÈÖ¡£¤Í¡¢¤³¤ï¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¦¿ÍÆ±»Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡£¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡£»£±Æ¤ÏËè²ó¡¢É¬»à¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ÖÀõÁð¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤ä¤¸¤¤¿Æ»Ãæ¡¡¤Æ¤ì¤¹¤³¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡Ê£±£²Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£µ£·¡Ë¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ä´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¡Ø¥×¥í¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤¦¤·¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¼«Âð¤Ë¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤â´ª»°Ïº¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤À¤«¤é¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¡¢£¹£¸Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡×¤ÇÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É±Ç²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿Ì¾Í¥¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö·Ý¼Ô¾¦Çä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¡£¤ªºÂÉß¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼º¶È¼Ô¤Ç¤¹¡×¡£±Ç²è¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ÅÔ¹ç¤è¤¯¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ìò¼Ô¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡Åìµþ¡¦ÌÚÈÔÄ®¡Ê¸½ºß¤ÎÃæ±û¶è¶äºÂ¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÎ¢¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£´Ö¼Ú¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÏË³¤Ç¤·¤¿¤è¡£Î¾¿Æ¤Ï±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤·¤«¤Ê¤¤²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ£²£³Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢Àï¸å¤«¤é£³Ç¯¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤¬¥É¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Æµ¤Ê¬¤¬¤Þ¤®¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï±Ç²è¤¬£³ËÜÎ©¤Æ¤Ç£µ£°±ß¤¯¤é¤¤¡£±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬Á´Éô¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¡×¡£¤½¤Îº¢¤Ë¸«¤¿Ì´¤òº£¤âÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÊÃãÅ¹¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¡Ê£±£¸Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¶£´¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÏÂ»Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÆü¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾®µÙ»ß¤·¤ÆµÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ»Þ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢º£¤Ï¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÏµÊÃãÅ¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤«¡¢²¼¹â°æ¸Í¥·¥Í¥Þ¡¢¥·¥Í¥Þ¥ô¥§¡¼¥é½ÂÃ«¤¢¤¿¤ê¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÍ¤¡Ê£³£¹¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î»þÀ¸¡Ê£³£¶¡Ë¤âÌò¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö±ÑºÍ¶µ°é¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¤¹¡£Í¤¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢ÏÂ»Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¼õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£¼ç±é±Ç²è¡ÖÈþ¤·¤¤²Æ¥¥ê¥·¥Þ¡×¡Ê£°£³Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í¤¤Ï¡ÖÈ¿¹³´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¸¶ÅÄË§Íº¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤È¤«ï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ëÌò¼Ô¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è³¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ´¥ÅÅÃÓ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¡£Ì¥ÎÏ¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¡¢º¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò·è¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Ãå¾þ¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢²èÌÌ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡£²£´Ç¯¤Ë£¶ËÜ¡¢£²£µÇ¯¤Ë£µËÜ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¡£¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿Í¤À¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ã¸÷¤Ï±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ê£µ£·¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÍÍê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤È¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¿´¤âÂÎ¤âÂç¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤éÊ¿¹Ô°ÜÆ°¤Ç¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿Í´ÖÀ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£µ¿»÷²ÈÂ²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÈÂ²ËÜÍè¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¢¡ÊÁËÜ¡¡ÌÀ¡¡¡Ê¤¨¤â¤È¡¦¤¢¤¤é¡Ë£±£¹£´£¸Ç¯£±£±·î£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££·£·ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡¢£²Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡£·àÃÄ¥Þ¡¼¥ë¥¤¡¢¼«Í³·à¾ì¤ò·Ð¤Æ£·£¶Ç¯¤ËÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤ò·ëÀ®¡£¼ç¤Ê½Ð±é±Ç²è¤Ï¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¡Ê£¸£±Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¦¤Ê¤®¡×¡Ê£¹£·Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡×¡Ê£¹£¸Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ëÁ¥Æ¬¤ÎÏÃ¡×¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥í¥¹¥È¥±¥¢¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡££µ·î£¸Æü¤Ë±Ç²è¡ÖËëËö¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤¿¤Á¡×¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡£