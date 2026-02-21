µÈÅÄÀµ¾°¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·½é°ÂÂÇµÏ¿¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤È1»î¹ç
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨½é¤Î¼ÂÀï½Ð¾ì¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à¤«¤é¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï24Ç¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Çºòµ¨¤Ï55»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï6»î¹ç¡£º¸Íã¤Ï5»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬DH¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Î´¶³Ð¤âºÆ³ÎÇ§¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ë¡ÖµÈÅÄ¤Ï2»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ï»Ä¤ê1»î¹ç¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£