¡¡½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¤¥Ä¥â¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢åÌÌ©¤ÊÁªÂò¤È¼¹Ç°¤Î°ú¤¤Ç¸«¤»¤¿·àÅª¤Ê¥¢¥¬¥ê¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤òÌÔÄÉ¤¹¤ë¾õ¶·²¼¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Î¥é¥¹¥È1Ëç¤ò¼ÍÈ´¤¯¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀäÌ¯¤ÊÂÔ¤ÁÇ×ÁªÂò¤«¤é¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¤¥Ä¥â
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî2¶É2ËÜ¾ì¡£²¼ÀÐ¤Ï3Ëü9700ÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¤Ç¡¢5Ëü2400ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¿ÆÈÖ¤Î²¼ÀÐ¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÇÛÇ×¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£5º÷¡¢7º÷¡¢Ãæ¤¬ÂÐ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¤ÎÀ¾¤¬1Ëç¡£2½äÌÜ¤Ë¤Ï8º÷¤â½Å¤Ê¤ê¡¢½øÈ×¤«¤éº®°ì¿§¤ä¼·ÂÐ»Ò¤Îµ¤ÇÛ¤¬¿§Ç»¤¯Éº¤¦¡£
¡¡²¼ÀÐ¤Ï4½äÌÜ¡¢7º÷¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æº®°ì¿§¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÐ¡¹ÏÂ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¤Ë¡£Â³¤¯6½äÌÜ¤Ë¤ÏÃæ¤â¥Ý¥ó¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¡£¤½¤·¤Æ10½äÌÜ¡¢µÞ½ê¤Î¥«¥ó3º÷¤ò¼«ÎÏ¤ÇËä¤á¤ë¤È¡¢5º÷¤È8º÷¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï15½äÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Ç3º÷¤ò°ú¤¯¤È¡¢²¼ÀÐ¤Ï¾¯¹Í¡£¤³¤³¤Ç¸½¾õ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤ò¼Î¤Æ¡¢2º÷ÀÚ¤ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¥«¥ó4º÷ÂÔ¤Á¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÂÔ¤ÁÊÑ¤¨¤¬±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Î®¶É¤òÍ½´¶¤·¤¿19½äÌÜ¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÇ×¤È¤·¤Æ²¼ÀÐ¤¬°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î4º÷¤À¤Ã¤¿¡£º®°ì¿§¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¤¡¦Ãæ¤ÎËþ´Ó¡¢1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê·ëËö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ëµ´¿À¡×¡ÖÂçÀµ²ò¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¼ÀÐ¶¯¤¹¤®¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£ÎäÀÅ¤Ê¾õ¶·È½ÃÇ¤«¤éºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¼êÏÓ¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë