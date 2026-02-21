À¸¸å1¥«·î¼¡ÃË¤ò»¦³²¤Îµ¿¤¤¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒÊìÂáÊá¡¢·²ÇÏ
¡¡·²ÇÏ¸©·Ù¤Ï21Æü¡¢´ÛÎÓ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸¸å1¥«·î¤Î¼¡ÃË¤òÅò¿å¤ËÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤ÇÊì¿Æ¤ÎÌµ¿¦¥¢¥¯¥¿¥ë¡¦¥ë¡¼¥ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡á´ÛÎÓ»Ô¶áÆ£Ä®¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»¦³²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸áÁ°7»þ¡Á¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç¼¡ÃË¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤Á¤ã¤ó¤ËÅò¿å¤ËÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï40Âå¤ÎÉ×¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¡¢¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤Á¤ã¤ó¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¡£Åö»þ¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤È¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤Á¤ã¤ó¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£É×¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£