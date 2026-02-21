½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¡È¥â¥Ê¥¡É¡¡¥À¥ó¥¹Æ°²è¥Ð¥º¤êÃæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¶ÛµÞÀè¹ÔÇÛ¿®¡ª
4·î8Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤Î°ìÉô¤¬21Æü¡¢TikTok¤Ç¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï23Ç¯10·î¡¢¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡¢¤¸¤ó¡Ê38¡Ë¥µ¥«¥¤Jr¡¥¡Ê37¡Ë¥±¥ó¥±¥ó¡Ê29¡Ë¤ª¥è¥Í¡Ê28¡Ë¤Î4¿Í¤Ç·ëÀ®¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Ï¢Æü1000¿Í°Ê¾åÁý¤¨Â³¤±¡¢´û¤Ë2Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î²»¸»¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÇÛ¿®¤À¤¬¡¢¤³¤Î²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Ó¤«¤é1Ê¬¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢300Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¥è¥Í¤Ï¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤²æ¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸Æñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á¤ÎÆü²Ý¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
¥µ¥«¥¤Jr¡¥¤Ï¡ÖTikTok¤¬2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¥â¥Ê¥¤ò¸«¤ë¤ÈÌÀÆü¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤¸¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤È¶¦¤Ë¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿·Á¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¸«¤¿Êý¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ê¤éËÜË¾¤Ç¤¹¡ª¡¡LIVE¤Ë¤â¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£¡¡¥±¥ó¥±¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
TikTokÆâ¤Ç¤Ï¡¢B¥¿¥¤¥×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£