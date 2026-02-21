¡Ö¤½¤ÎÈý¡¢ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡©¡×Âç¿Í¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤¡ªNGÈý¤ÎÆÃÄ§
NGÈý¡ºÙ¤¹¤®¤ë¡¦³ÑÅÙ¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ëÈý
ÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤¿ºÙÈý¤äÈý»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¹¤®¤¿³ÑÅÙ¤Î¶¯¤¤Èý¡£¤É¤Á¤é¤âº£¸«¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èý¤¬ºÙ¤¹¤®¤ë¤È¡¢´é¤ÎÍ¾Çò¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢ÌÜ¸µ¤À¤±¤¬Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÑÅÙ¤¬¤¤Ä¤¤Èý¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È´é¤ò¸«¤¿»þ¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¡Ö¤¤Ä¤¤É½¾ð¡×¡ÖÉÝ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÈý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢Èý»³¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¡£Èý¤Ï¡È·Á¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¸µ¤Î¹ü³Ê¤ò¤Ê¤¾¤ë¡É´¶³Ð¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Èý»³¤òÌµÍý¤Ëºî¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤Ç¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¡£
ÂÀ¤µ¤â¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄø¤è¤¯ÂÀ¤µ¤ò»Ä¤·¡¢µÞ¤ËºÙ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
NGÈý¢Èý¿¬¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÈý
Èý¤òÉÁ¤¯¤È¤¡¢Èý¿¬¤ÎÄ¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Èý¿¬¤ÏÄ¹¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÌÜ¿¬¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿Èý¿¬¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª¤Þ¤¿¡¢Èý¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð°Ê¾å¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²£´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÄ¹¤µ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¥Æ¥¯¤Ï¡¢Èý¿¬¤Ï¾®É¡¤ÈÌÜ¿¬¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ÑÅÙ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤Ä¤±¤º¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÊ¿¹Ô¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¾å¸þ¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µ¤è¤ê¤âÈý¿¬¤Î°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶À¤Ç´é¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤ë¤ÈÈý¿¬¤Î³ÎÇ§¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
NGÈý£Ç»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¿Èý
Èý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÁ´ÂÎ¤òÆ±¤¸Ç»¤µ¤Ç¥Ù¥¿¤Ã¤È»Å¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¡¢¼Â¤ÏNGÈý¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£Ç»¤¹¤®¤ëÈý¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¤ÇÈý¤À¤±¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈýÆ¬¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈýÆ¬¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯¡¢Èý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÇ»¤¯¤¹¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£ÈýÆ¬¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢Èý¿¬¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç·Ú¤¯ÉÁ¤Â¤¹¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ç»Ã¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ëÈý¤¬¡Èº£¤Ã¤Ý¤¤Èý¡É¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¸å¤Ë¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÌÓ¤Î¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤êº£¤Ã¤ÝÈý¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤µ¤â½Ð¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡Ä¶ºÙ¿Ä¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D
¡¦b idol ËâË¡¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼
º£²ó¤ÏÂç¿Í¤¬º£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤NGÈý¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èý¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤µ¡¢Ä¹¤µ¡¢Ç»¤µ¡¢³ÑÅÙ¡£¤³¤Î4¤Ä¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¹¤È´¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¤â¤·ºÇ¶á¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£