¡Ö134Ç¯Á°¤ÎÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡×40Ç¯¸å¤Ë¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡×¤ÇËä¤â¤ì¡¢¡Ö76Ç¯¸å¤ËÈ¯¸«¡×¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¸ø³«¢«¥¤¥Þ¥³¥³¡Ä¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Û¶õ´Ö¤¹¤®¤¿¡ª
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖµìÂçºåÅ´Æ»µµÀ¥ð«Æ»¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¥³¥ì¡Ä¡ª¡ÛÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÇËä¤â¤ì¤¿¡ÈÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¾ì½ê¤ÏÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¡£JRÂçÏÂÏ©Àþ¡Ê´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ë¤Î²ÏÆâ·ø¾å±Ø¤«¤éÅÌÊâ10¿ôÊ¬¤Î¡Öµµ¤ÎÀ¥ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡×ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÂçÏÂÀî²ÏÀî»öÌ³½ê¤¬ÃÏ¤¹¤Ù¤êÂÐºö¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¸«³Ø»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Öµµ¤ÎÀ¥ÃÏ¤¹¤Ù¤êÎò»Ë»ñÎÁ¼¼¡×¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÏÂÏ©Àþ¤¬1892Ç¯¡ÊÌÀ¼£25Ç¯¡Ë¤ËÁ´ÄÌ¤·¤¿ºÝ¤Î·ÐÏ©¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Öµµ¤ÎÀ¥¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤¹¡£»äÅ´¤ÎÂçºåÅ´Æ»¤¬·úÀß¤·¤¿¤¿¤á¡ÖµìÂçºåÅ´Æ»µµÀ¥ð«Æ»¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ä»º¡ÖÎ¶ÅÄ¸ÅÆ»¡¦µµ¤ÎÀ¥¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëÊª·ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÏÂÏ©Àþ¤Ïµµ¤ÎÀ¥¤Ç¡¢ÂçÏÂÀî¤ÎËÌ´ß¤«¤éÆî´ß¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÌ´ß¤Î»³¤òµµ¤ÎÀ¥¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢32Ç¯2·î¤ËÊø²õ¡£Àï¸å¤âÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1960Ç¯°Ê¹ß¤Ï¹ñ¤ÎÄ¾³í»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂÓ¤Î»³Ãæ¤ÇÃÏ¤¹¤Ù¤êÂÐºö¹©»ö¤¬º£¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µµ¤ÎÀ¥¤ÏÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÎÄ¹¤µ¡¢Éý¡¢¿¼ÅÙ¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµé¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡µìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¤¹¤Ù¤êÎò»Ë»ñÎÁ¼¼¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¬¥¤¥ÉÌò¤ÇÇð¸¶»Ô¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¶¨µÄ²ñ¤Î¾¾ÀîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤êµ¯¤¤ë¤ÈÀî¤¬¤»¤»ß¤á¤é¤ì¡¢ÆàÎÉËßÃÏ¤äÂçºåÊ¿Ìî¤ËÂç¤¤Ê¿å³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢6Ãû±ß¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¹©»ö¤ÎÂÐºö¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¡¢¡ÖÅÚ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö¿å¤òÈ´¤¯¤³¤È¡×¤À¤È¾¾Àî¤µ¤ó¡£Á°¼Ô¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¼ÐÌÌ¤ËºÇÂç¿¼¤µÌó100m¡¢Ä¾·Â3¡Á6.5m¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö¿¼ÁÃ¹º¡×¤¬170ËÜ¤â»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄÌÅ·³Õ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â¤µ¤Î¹º¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»³¤Ë¤Ï170ËÜËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿å¤òÈ´¤¯¡×ÂÐºö¤¬¡¢½¸¿å°æ¡Ê¤·¤å¤¦¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¤ÈÇÓ¿å¥È¥ó¥Í¥ë¤Î»Ü¹©¤Ç¤¹¡£½¸¿å°æ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð°æ¸Í¡£¤³¤ì¤¬54´ð¤¢¤ê¡¢»³¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´É¤òÄÌ¤·¤Æ¿å¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿å¤òºÇ½ªÅª¤Ë»³¤Î³°¤ØÇÓ½Ð¤¹¤ëÇÓ¿å¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç7ËÜ¡£¥È¥ó¥Í¥ëÁí±äÄ¹¤Ï7km¤ËÃ£¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÓ¿å¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎºÇ¸å¤Î1ËÜ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬2008Ç¯¤Î¤³¤È¡£¾¼ÏÂ¤ÎÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¬ÀÑ¤ß¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤´ÂÐÌÌ¡ª¡ÖÅ·°æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤½¤ÎÇÓ¿å¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ç²£·ê¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬µìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡£Æþ¸ýÉÕ¶á¤ÏÈ¯¸«Åö»þ¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÎÊä¶¯¤Ç¥â¥ë¥¿¥ë¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ü¤Ë¹Ô¤¯¤È¥ì¥ó¥¬ÀÑ¤ß¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µµ¤ÎÀ¥ÃÏ¤¹¤Ù¤êÎò»Ë»ñÎÁ¼¼¡£¼þÊÕ°ìÂÓ¤ÇÃÏ¤¹¤Ù¤êÂÐºö¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡134Ç¯Á°¤Î»Ñ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅ·°æ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¥¼Ö¤Î±ì¤Ç¤¹¤¹¤±¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾¾Àî¤µ¤ó¡£³Î¤«¤ËºÇ¾åÉôÉÕ¶á¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë¡¢³¥¿§¤Î²¿¤«¤¬¥Ù¥Ã¥È¥ê¤ÈÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¤«¤é¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤À¤Ã¤¿µµ¤ÎÀ¥¤ª¤è¤Ó¡ÖÎ¶ÅÄ¸ÅÆ»¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥ì¥ó¥¬¹½Â¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÌó50mÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃ¼¤ÏÅÚº½¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤â¡ÖÈ¯¸«Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µì¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÌó700m¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾Àî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤ÎÀè¤ò·¡¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¡Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¡ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÂçÃÏ¤¬¡ÖÆ°¤¯¡×¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ°ÊÍè¡¢30m¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¡È¤¹¤Ù¤ê¡É¤òÌÈ¤ì¤¿²Õ½ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢µµ¤ÎÀ¥¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÏÂÀî¤Î´ñ´ä¡Öµµ´ä¡×¤È¡¢Îµ²¦¼Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëã¬¤â¸µ¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼þÊÕ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿²È¤äÅÄÈª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¸µ¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹¤¤¤³¤ÈÂÐºö¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Ï¡Ø¤â¤¦µµ¤ÎÀ¥¤Ç¤ÏÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ìÂÓ¤Ïº£¤Ç¤â¡È¹©»ö¸½¾ì¡É¤Ç¤¹¡×¤È¾¾Àî¤µ¤ó¡£90Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤ò¤«¤±¤¿¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¤¹¤Ù¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ä»º¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î½Å¤ß¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤ê·Êµ¤¡×¤ËÊ¨¤¤¤¿²áµî
¡¡1932Ç¯2·î¤ÎÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÇµìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤¬°µ²õ¤¹¤ë¤È¡¢µµ¤ÎÀ¥¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¾¤ÈÅì¤Ë¾è¹ß¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¾èµÒ¤Ï2km¤Î»³Æ»¤òÅÌÊâ¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÄÁ¤·¤¤ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ò¸«¤è¤¦¤È2Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÃÏ°è¤Ï¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤ê·Êµ¤¡×¤ËÊ¨¤¤¤¿¤È¤«¡£
µìÂçºåÅ´Æ»µµÀ¥ð«Æ»¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤Ë¤Ïµµ¤ÎÀ¥¤Î¾õ¶·¤ò»£±Æ¤·¤Æ°õºþ¤·¤¿³¨ÍÕ½ñ¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÇð¸¶»Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£À½¤µ¤ì¡¢Îò»Ë»ñÎÁ¼¼¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ1Ëç100±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤ÎÉüµì¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±Ç¯¤Î7·î¤Ç¡¢Àµ·î¤Î¤ª°ËÀª»²¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¯µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢1933Ç¯¤Î¸µÃ¶¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂçÏÂÏ©ÀîÆî´ß¤ò¤æ¤¯ÂçÏÂÏ©Àþ¤Î¥ë¡¼¥È¤¬³«ÄÌ¤·¤ÆÉüµì¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ñÎÁ´Û¤«¤é¤â¸«¤¨¤ëÂçÏÂÀî¤È¹ñÆ»25¹æ¤ò¤Þ¤¿¤°Âè»ÍÂçÏÂÀî¶¶ÎÂ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¶¶¤òÈ¾Ç¯¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Îò»Ë»ñÎÁ¼¼¤«¤éµìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊÇÓ¿å¥È¥ó¥Í¥ë¡ËÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢µì¡Öµµ¤ÎÀ¥ÃÏ³ê¤ê»ñÎÁ´Û¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÂçÏÂÀî²ÏÀî»öÌ³½ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éµìÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¸«³Ø¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡É¤Î¶¯²½¤È¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤òÌÜÅª¤Ë2024Ç¯¡¢¸½ºß¤Î¡Öµµ¤ÎÀ¥ÃÏ¤¹¤Ù¤êÎò»Ë»ñÎÁ¼¼¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ½Ð¿È¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀîÀ¾¹¯Ç·¤µ¤ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Á¥Ð¥ó¥»¥ó¡Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÇÀ°È÷¡£¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÇð¸¶»Ô¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¶¨µÄ²ñ¤â¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅÚÆü¤òÃæ¿´¤Ë¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î1²ó¤º¤Ä¡¢60Ê¬¤È45Ê¬¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Îò»Ë»ñÎÁ¼¼¤ÎÆþ¾ì¤â¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î»²²Ã¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËþÀÊ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÌÏÍÍ¡£¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¡Ö¼Â¾ÚÃÊ³¬¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢º£¸åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢¥À¥à¤ä²ÏÀî¡¢Æ»Ï©¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ËÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å´Æ»¤¬Íí¤ó¤À°Æ·ï¤Ïµ®½Å¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¾Àî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¥°¥Ã¥º¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤È¤«¡£¶á¤¯¤òÁö¤ë¶áÅ´¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂçÏÂÏ©Àþ¥°¥Ã¥º¡×¤âº£¸åÁý¤¨¡¢»ñÎÁ¼¼¤ËÊÂ¤ÖÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£