¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡× 350Ç¯¤ÎÎò»Ë¹ï¤à¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¤¬¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ÇÂ¸Â³´íµ¡¤Ë ¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë½»Ì±¤Ï ÀÐÀî¡¦Çò»³»Ô
ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡£
¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î¸½¾õ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ã¤Ã´¤¤¼ê¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó350Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¡£
ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ÎÅìÆó¸ýÃÏ¶è¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤Ç¤¯¤ÎÉñ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1977Ç¯¤Ë¡ÖÈø¸ý¤Î¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ç50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¼èÀî¥À¥à·úÀß¤Î¤¿¤á¤Ë½¸Íî¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µìÈø¸ýÂ¼¤Î¿¼À¥ÃÏ¶è¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¤Ï¡¢¿Í·Á¼«ÂÎ¤ËÆ°¤¯ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìËÜ¤ÎËÀ¤Ç¿Í·ÁÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦ºä°æ»°ÀéÍº¤µ¤ó¡ÖÂ¾¤Î¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼ê¤È¤«Â¤È¤«´é¤âÆ°¤¯¤Î¤Ç¡£»ä¤é¤Ï¤Û¤ó¤È¤Î¤Ç¤¯¤Î¤Ü¤¦°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Í·Á¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤½¤ì¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¤Þ¤ï¤·¼ê¡×¤¬ÂÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É°ì²ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´À¤«¤¤¤Æ¡£¡Ê¿Í·Á¤¬¡Ë½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÂÎÁ´¿ÈÏÓ¤âÂ¤â»È¤¦¤«¤é·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×ÊÝÂ¸²ñ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï72.6ºÐ ¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ÎÃæ ¼ã¤¤Ã´¤¤¼ê¤â
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï72.6ºÐ¡£
50Ç¯Á°¡¢Ìó50¿Í¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½ºß¤Ï10¿Í¤Û¤É¤È¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë17¤Î±éÌÜ¤Î¤¦¤Áº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁ´ÊÔ¤ò²ó¤»¤ë¤Î¤Ï6±éÌÜ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦ºä°æ»°ÀéÍº¤µ¤ó¡ÖÁ´ÃÊ¤Þ¤ï¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â20¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤½¤ì¤Çº£¸½ºß10¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ó¤»¤ë±éÌÜ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤«°ìÀ¸·üÌ¿¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë²ñ°÷Êç½¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¸å·Ñ¼Ô¤òÊç¤ëÊÝÂ¸²ñ¤Ë2025Ç¯4·î¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶âÂô»Ô¤Ë½»¤à23ºÐ¤Î½÷À¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
23ºÐ½÷À¡Ö¸µ¡¹ÅÁÅýÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤êÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ2025Ç¯¤ÎÄê´ü¸ø±é¤â¸«¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µã¤¤À¤Ã¤¿¤êÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤´¶¾ð¤ò¿Í¤Î¼ê¤Ç¤³¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Ê¿Í·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡×
µÙÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÎý½¬¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÊÝÂ¸²ñ¤ÎÍê¤ì¤ë°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23ºÐ½÷À¡Ö¡Ò½÷¤Ç¤¯¡Ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ò½÷¤Ç¤¯¡Ó¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡£¡ÒÃË¤Ç¤¯¡Ó¤À¤Ã¤¿¤é¡ÒÃË¤Ç¤¯¡Ó¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ½Ö»þ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¿¼À¥¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤âÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤·ËèÇ¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Á´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¿Í·Á¾ôÎÜÍþ ¹âÎð²½¤äÉÂµ¤¤ÇÂÎÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¸òÂå¤Ç¤¤Ê¤¤¿É¤¤¸½¾õ
ÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµì¡¦¿¼À¥ÃÏ¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Îµ²±¤â¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÍýÁÛ¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ðÇ®¤ËÂÎÎÏ¤¬¤È¤â¤Ê¤ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦ºä°æ»°ÀéÍº¤µ¤ó¡ÖÀÐÅã¼è¤ê¤ÎºÇ½é¤ÏÇ¤¤½¤¦¤«¤Ê¡£Ç¤¤µ¤Ê¤¤¤È¤¢¤ì¤Ç¡ÊÂÎ¤¬¡Ë´®¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿¤«¤«¤Ë¤«Ç¯´ó¤ê¤ä¤«¤éÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿´Â¡°¤¤¤Î¤â3¿Í¤ª¤ë¤·¡£¿ÈÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¸òÂå¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤Î¸òÂå¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×
»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ·Þ¤¨¤¿2·î15Æü¡£Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÄê´ü¸ø±é¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Ç¯1²ó¤ÎÄê´ü¸ø±é¤Ç150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ËÈäÏª º£²ó½é¤á¤ÆÄê´ü¸ø±é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤â¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇËÜÈÖ¤Ø
2·î15Æü¡¢350Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¤ÎÄê´ü¸ø±é¡£ËèÇ¯¡¢Çò»³»Ô¤Î¿¼À¥¿·Ä®¤Ë¤¢¤ë¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ÏÊÝÂ¸²ñÁ´°÷¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤ë¤Î¤âÅÁÅý¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é±éÌÜ¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦ºä°æ»°ÀéÍº¤µ¤ó¡Ö¿Í·Á¤ò¿Ì¤ï¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ¬¤ò¤Ú¤³¤Ú¤³¤Ú¤³¤Ú¤³¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢Á´¿È¤¬¡×¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î¿·¿Í ¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤â¡Ö²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÁ´Éô°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ¾¤¹¤ÎÂçÊÑ¡×
ÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¤â¿·¤·¤¯¸ì¤ê¼ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë郄ÌÚ·¼»Ò¤µ¤ó51ºÐ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦郄ÌÚ·¼»Ò¤µ¤ó¡Ö¸µ¡¹¸ÅÅµ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡ÊÆþ²ñ¤·¤Æ¡ËºîÉÊ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¸ì¤ê¼ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¶ìÆñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦郄ÌÚ·¼»Ò¤µ¤ó¡Ö¾¡¼ê¤Ëºî¶Ê¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¡¼ê¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¼Ö¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Ç²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÁ´Éô°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ¾¤¹¤ÎÂçÊÑ¡£¼«Ê¬¤Çµ¤Ê¬¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¤Î±éÌÜ¤Ï¡Ö¸»»á±¨Ë¹»ÒÀÞ¡×¡£Ê¿²ÈÁ´À¹´ü¤Î¸»»á°ìÂ²¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤òÃæ¿´¤Ë150¿Í°Ê¾å¤¬µÒÀÊ¤òËä¤á¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄê´ü¸ø±é¤ËÎå¤Þ¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£
郄ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹»ä¡£¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥À¥á½Ð¤·Â³¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×23ºÐ½÷À¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×郄ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Í¡¢¤¢¤È¤Ï¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÆ§¤ß¤Î¥ê¥º¥à¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×Äê´ü¸ø±é¤ÏÂçÀ¹¶·¤Ë ½é¤á¤ÆÄê´ü¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤â¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×
¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
2»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö¸ø±é¡£
郄ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¤È¤Þ¤ï¤·¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤Ç¤¯¤ÎÍÙ¤ê¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤Ï¡ÖÂÆ§¤ß¤Î¥ê¥º¥à¤È¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
郄ÌÚ·¼»Ò¤µ¤ó¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÎý½¬ÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡×
23ºÐ½÷À¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÀ¹¶·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸ø±é¤Î¤¢¤È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤â¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¤ÎÅÁÅý¡£¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ËÊú¤¯»×¤¤¤È¤Ï¡£
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¡¦ºä°æ»°ÀéÍº¤µ¤ó¡Ö¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¤Ï²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤é¤Î¼¡¤Ë¼ã¤¤»Ò¤é¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î350Ç¯¤¬²¿¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¼¡¤ÎÂå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡×
¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊÝÂ¸²ñ°÷¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇËè²ó¼¡¤ÎÂå¡¢¼¡¤ÎÂå¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡×
¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·ÊÝÂ¸²ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¿ô¤¬É¬Í×¤Ê±éÌÜ¤â·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ°÷¤ÎÊç½¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£