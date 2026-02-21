¡Úµð¿Í¡Û£²¡¢£³·³¤¬º£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤Î¹çÆ±¹ÈÇòÀï¡¡ÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±¤È°éÀ®º¸ÏÓ¡¦À¾ÀîÊâ¡¡
¢¡£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ¡½ÇòÁÈ¡áÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë£¶²ó¤Þ¤Ç¡á¡Ê£²£±Æü¡¦¤Ò¤à¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè£µ¥¯¡¼¥ë£³ÆüÌÜ¤Ëº£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤Î£²¡¢£³·³¹çÆ±¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¹ÈÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¡£ºòµ¨£³·³¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÇòÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤Ï°éÀ®£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦À¾ÀîÊâÅê¼ê¡£¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡á±ºÏÂ³Ø±¡¡á¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡¢£±£¹Æü¤Î£²·³Îý½¬»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÂÐ³°»î¹ç½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°éÀ®¡¦ºäËÜÃ£ÌéÊá¼ê¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¹È¡Û
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÎëÌÚÂç
£²ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥Õ¥§¥ê¥¹
£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ºû¸¶
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ÃÝ²¼
£µÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁêÂô
£¶ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡µµÅÄ
£·ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÃæÅÄ
£¸ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¾¾°æÏ¡
£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÅÄ¾å
Åê¼ê¡¡ÅÄÂ¼
¡ÚÇò¡Û
£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡²¬ÅÄ
£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡Ê¿»³
£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¼ãÎÓ
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Æ£°æ
£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥Æ¥£¥Þ
£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÁýÅÄÎ¦
£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜÃ£
£¸ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÇëÈø
£¹ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àî¸¶ÅÄ
Åê¼ê¡¡À¾Àî