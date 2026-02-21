44ºÐ¸µNHKÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¡È¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡É¶¯Ä´¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ë¤ë¤ë¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×
¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê44¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¤¥«¥Ã¥×ºÝÎ©¤Ä²£¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£º£Æü¤Ï´èÄ¥¤ì¼èºà¥Ç¥¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ë¤ë¤ë¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¹¡×¡Ö²£¥¢¥ó¥°¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¥Ç¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹Åç¹©ÂçÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ÖASAKARA TOMOKA¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÃ«´Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥»¥¯¥·¡¼¡ÉÇò¥Ó¥¥Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£