56ºÐ²£»³¤á¤°¤ß¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¥à¥ó¥à¥ó¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦½÷ÍÍ¡×
½÷Í¥²£»³¤á¤°¤ß¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÁêËÀ¡¡season24¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
²£»³¤Ï¡Ö¡ØÁêËÀseason24¡Ù¡ØÄ®°ìÈÖ¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡Ù¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥¨¥¢¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»³Àî¤µ¤óÌò¡¡ÎÓÅÄ¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤È¡×¤È¡¢ÎÓÅÄ¹ÒÊ¿¡Ê37¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦½÷ÍÍ¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£