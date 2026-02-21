27ºÐ¸µAKB½÷Í¥¡È¿§µ¤¤ä¤Ð¤ß¡É¤Ê¿§¤È¤ê¤É¤ê²¼Ãå»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¿·¤·¤¤¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¡×
¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÃ«¸ý¤á¤°¡Ê27¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¤Ï¡ÖRAVIJOUR Spring Collection visual¡×¤È¡¢²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAVIJOUR¡Ê¥é¥ô¥£¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¡£¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤¤ì¤¤¡Á¥Ó¥¸¥åÎÉ¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÄ¶¡Á¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤ß¡ª¡×¡Öº£¸å¡¢¿·¤·¤¤¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤Æ¤ºÇ¹â¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£