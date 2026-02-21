Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â½ËÊ¡¡Ö·ò¹¯¤Ê½Ð»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö28¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¿©»öÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ£ÅÄ¡£20Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤ÈÌó3Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯8·î4Æü¤Ë·ëº§¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥Ó¤¿¤ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ê½Ð»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£