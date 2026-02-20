¡Ö±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Ï¢Íí¤òÀä¤Ã¤¿¡×¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤¬¾·¤¤¤¿¡ÈÎø°¦¤Î¤³¤¸¤é¤»¡É¤È¡¢33ºÐ¤Î¸½ºßÃÏ
¡Ö´¶À¤Î¥º¥ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡£ ¤½¤¦¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»¡É¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î´î¤Ó¤ò¼«Ê¬¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤Ë¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¿¿°Õ¤È¤Ï¡£Â¾¼Ô¤È¤Î¶³¦Àþ¤ËÇº¤ß¡¢´°àú¤ÊÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊËÜ²»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£¤Ï¤³¤Î»Ò¤¬Îø¿Í¡©¡×Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Å®°¦¤¹¤ëÆ±µï¡È¿Í¡É¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È ¤Û¤«¡Ê11ËçÌÜ/Á´13Ëç¡Ë
Îø°¦¤Ë¤âÌÜÅª¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ
¨¡¨¡ °ÊÁ°¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤È¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¤´¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¤´·Ð¸³¤Ï¡©
Á°ÅÄ¤µ¤ó¡§¤¤¤¤¤¨¡¢Á´Á³¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤òµö¤»¤ë¤È»×¤¦Áê¼ê¤Ë¤¹¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£³ØÀ¸»þÂå¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Ã¤Æ»ØÀè¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤»¤Ð³³¤ËÍî¤Á¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¸å¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ë»ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤ó¤È¡ª¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¡§ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤ËÌîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Âç³Ø¤äÂç³Ø±¡¤ÇË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤âÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢»Å»ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤«¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤Ê¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ËÍ¤À¤«¤é¡¢Îø°¦¤Ë¤âÌÜÅª¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥ë¤ò¤è¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¡¢ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤È¤«Â¾¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡ ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢Îø°¦¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¤µ¤ó¡§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¿Í¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿Ç¯¤âÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤ÎÄêµÁ¤Ë¤â¤è¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ËÍ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÌÂ¤¤¤É¤³¤í¤Ç¡£ËÍ¤Î¤¤¤¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¥ä¥Ä¤À¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤³¤ó¤ÊËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬°ìÅÙ¡¢Æ±¤¸±Ç²è¹¥¤¤Ê½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î´¶ÁÛ¤äÈ¿±þ¤¬ËÍ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Î¤è¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤½¤Î¤¢¤È¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´¶À¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢33Ç¯´Ö¤³¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁêÊý¤Î·ëº§¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡×¡Ä33ºÐ¤ÎËÜ²»¤Ï
¨¡¨¡ ºÇ¶á¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ä¿Í¤È¤ÎÁê°ã¤ò¶²¤ì¤ÆÂ¾¼Ô¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¾¯¤·¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤½¤¦¤À¤«¤é·ëº§¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤´·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¤µ¤ó¡§ÁêÊý¤Î¹â´ß¤Ï¤â¤¦·ëº§¤â¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÉã¿Æ¤¬23ºÐ¤Î¤È¤¤Î»Ò¤Ç¡¢¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Ï¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ É×ÉØ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂ¾¿ÍÆ±»Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤òÄ¹Â³¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¡§Â¾¿ÍÆ±»Î¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²æËý¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤òÁê¼ê¤ËË¾¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬²æËý¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ°½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤â¤Á¤í¤ó²æËý¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éË¾¤ó¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½ñ¤¯»þ´Ö¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÌ¤Íè¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ä
Áê¼ê¤Ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯´ê¤¦¤Û¤É¡¢¾¯¤·¤Î¥º¥ì¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦¤¿¤á¤Î¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎÀ¿¼Â¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡¢Ã¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© Áê¼ê¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¤ÎÍ¾Çò¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´î¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹âÍü¿¿µª¡¡¼Ì¿¿¡§Á°ÅÄÍµÂÀ