¶¶ËÜÍüºÚ¡ÖÄÁ¤·¤¯¤ª¤Á¤ê¡×Èþ¥Ò¥Ã¥×ºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¡ÖÂÎ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ò¥Ã¥×ºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö±Æ¤¢¤½¤Ó¡Á¡¡È¯ÇäÃæ¤ÎFLASH¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤Ã¡¡ÄÁ¤·¤¯¤ª¤Á¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËÉ¨¤ò¾è¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¡¦¥Æ¡¦¥¡×¡ÖNICE¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÄø¤è¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤Æ¡¢åºÎï¡×¡ÖÂÎ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ¤ÏÂçºå¡¦ËçÊý»Ô½Ð¿È¡£¾®3¤Îº¢¤Ë¥×¥íÌîµåÂçºå¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖCM½Ð±é¼Ô¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£08Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSKETCH¡×¤ò·ëÀ®¡£ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âçºß³ØÃæ¤Î14Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼®Î±¥°¥é¥Ó¥¢¹Ã»Ò±à¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£15Ç¯¤Ë½é¤ÎDVD¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤òÈ¯Çä¡£Æ±8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ösherbet¡×·ëÀ®¡£17Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖRINA¡ßBLACK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£20Ç¯7·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶¶ËÜÍüºÚ¤Î¡Ø¶¶ËÜ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡×³«Àß¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¹õ¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Á¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Á¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ì¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖRIP¡×¤ÎRIP¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¡ÖÅò¤±¤à¤ê¡¡¤Ë¤å¤¦¤è¤¯Î¹¡×È¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£