¡¡£Î£È£Ë¡Ö½µ´©¾ðÊó¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¥Á¥ë¥·¥ë¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥í¥±Ãæ·Ñ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¢öºÚ¤Î²ÖÈ«¤ËÆþÆüÇö¤ì¡Á¢ö¡¡¤È¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎºÚ¤Î²ÖÈª¤Ç¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ëÃæ¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¤¦¤¿¤Þ¤µ¡É¥³¥ó¥Ó¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡Ê£²£²¡Ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤òµ±¤«¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÆÀÌ¤«¤Ê¡¼¤È»×¤¦¤°¤é¤¤³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥é¥µ¥é±ð¡¹¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é½÷Í¥¤µ¤ó¡©¡ª¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«µÈÅÄ±´ºÚ¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì¡×¡ÖµÈÅÄ±´ºÚ¤Á¤ã¤ó¡©¡ª¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î±´ºÚ¤Á¤ã¤ó♥¡×¡ÖµÈÅÄ±´ºÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£