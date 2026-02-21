¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¡×½Ð±é¤Î¹¥¤¤Ê½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾¾²¼Æà½ï¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©
Ìò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¤¿¤Á¡£2026Ç¯Åß¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë±éµ»ÇÉ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î30Æü¡Á2·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½Ð±é¤Î¹¥¤¤Ê½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2010Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥é¥¤¥Ö ¤¬¤óÀìÌç°å¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Ä¤Î¶¯¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷À¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¡£ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤â²Ú¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð±éºî¤ÏÃ¼¤«¤é¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌò¤Î¿ÍÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤ÊÌò¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÌò¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¥ÉÁ´³«¤ÊÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤¤¤¦¡¢°Û¿§¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤òÉ½¾ð¤Ë¤À¤¹±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ãÊ¡¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î30Æü¡Á2·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½Ð±é¤Î¹¥¤¤Ê½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¡§¾¾²¼Æà½ï¡ÊÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¿47É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2010Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥é¥¤¥Ö ¤¬¤óÀìÌç°å¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Ä¤Î¶¯¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷À¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¡£ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤â²Ú¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð±éºî¤ÏÃ¼¤«¤é¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌò¤Î¿ÍÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ë¡¿156É¼
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤ÊÌò¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÌò¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¥ÉÁ´³«¤ÊÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤¤¤¦¡¢°Û¿§¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤òÉ½¾ð¤Ë¤À¤¹±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ãÊ¡¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)