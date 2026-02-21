Ê¡²¬¡¦¹Ô¶¶»ÔÄ¹Áª2·î22ÆüÅê³«É¼¡¡»ÔµÄÊäÁª¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Î©¸õÊä¡ÚÎ©¸õÊä¼ÔÎ¬Îò¡Û
¡¡Ê¡²¬¸©¹Ô¶¶»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÊä·çÁªµó¡ÊÈïÁªµó¿ô1¡Ë¤Ï22Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î¹©Æ£À¯¹¨»á¡Ê48¡Ë¤È¡¢¿·¿Í¤Ç¸µÉû»ÔÄ¹¤Î¾¾ËÜ±Ñ¼ù»á¡Ê67¡Ë¡á¹ñÌ±¡¢Î©Ì±¿äÁ¦¡á¤ÎÌµ½êÂ°2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·ÏÀÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔµÄÊäÁª¤Ë¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Î2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅêÉ¼¤Ï22Æü¸áÁ°7»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¢»ÔÆâ16¥«½ê¤Ç¡£Æ±9»þ20Ê¬¤«¤é¹Ô¶¶»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£Í¸¢¼Ô¿ô¤Ï5Ëü9790¿Í¡Ê14Æü¸½ºß¡¢»ÔÁª´ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ê¸ÅÄ¹´²¿Í¡Ë
¢£¹Ô¶¶»ÔÄ¹ÁªÎ©¸õÊä¼Ô¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë
¢£¹Ô¶¶»ÔµÄÊäÁªÎ©¸õÊä¼Ô¡ÊÈïÁªµó¿ô1¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë
------
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
Ë¡Í×,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
¥Í¥¸,
³ùÁÒ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Âçºå,
°æ¤ÎÆ¬Àþ