¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢32Ç¯Á°²ò»¶¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¶Ê¤òÀä»¿¡Öº£Ä°¤¤¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£32Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¶Ê¤ò²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Î´¶¼Õ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ä¤ë¤Î¤Ï17Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡£²æ¤Ê¤¬¤éºÇ¹¬¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊªÀ¨¤¤¿ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä´á¶ñ¤Ê¤É¤¬½ê¶¹¤·¤È¤Ê¤é¤ó¤ÀÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤¦¤·¤í¤æ¤Ó¤µ¤µ¤ìÁÈ¡Ê1987Ç¯²ò»¶¡Ë¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤·¤³¡×¤ò¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡ÖCoCo¡¢º£Ä°¤¤¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤¡£µÚÀîÌ²»Ò¤µ¤ó¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥É¤«¤éCD¤Ë°Ü¤ê½Ð¤·¤¿»þÂå¤À¤±¤É¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÇÄ°¤¯¤È¤Þ¤¿¥¤¥¤¤Ê¤¢¡£¡£¡×¤Èµ¤·¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CoCo¡Ê¥³¥³¡á1994Ç¯²ò»¶¡Ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤ó¤Ö¤óÉÔ»×µÄ¡×¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ò¡¢CoCo¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStrawberry¡×¤ò²£¤ËÃÖ¤¤Ä¤ÄÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢CoCo»þÂå¤Ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿µÜÁ°¿¿¼ù¤¬È¿±þ¤·¡Ö¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£35Ç¯¡©Á°¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡Ì²»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤¬»äÃ£¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£CoCo¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¡¼¡¼¤ó¡¡´ò¤·¤¤¤Í¡¼¡¼¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ï¤ó¤Ö¤óÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤ÉCoCo¤Î¶Ê¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤¿ºî»ì²ÈµÚÀîÌ²»Ò»á¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£CoCo¤¬ºÆ·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ã¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Î²Î¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Í¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
CoCo¤ÏµÜÁ°¤Î¤Û¤«¡¢»°±ºÍý·Ã»Ò¤é5¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¡¢1989Ç¯9·î¡ÖEQUAL¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹GoGo!!¡×Æâ¤Î²µ½÷½Î¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡É¥Ý¥¹¥È¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡É¤Î»þÂå¤Ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£