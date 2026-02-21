¿Í¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¹¦»Ò¤Î»Í¤Ä¤Î¶µ¤¨¤È¤Ï¡©¡ÚÏÀ¸ì¡Û
¹¦»Ò¤Î»Í¤Ä¤Î¶µ¤¨¤È¤Ï
»Ò¡Ê¤·¡Ë¡¢»Í¡Ê¤è¡Ë¤Ä¤ò°Ê¡Ê¤â¤Ã¡Ë¤Æ¶µ¡Ê¤ª¤·¡Ë¤¦¡£Ê¸¡Ê¤Ö¤ó¡Ë¡¢¹Ô¡Ê¤³¤¦¡Ë¡¢Ãé¡Ê¤Á¤å¤¦¡Ë¡¢¿®¡Ê¤·¤ó¡Ë¡£
¡ãÌõ¡äÀèÀ¸¤Ï¡¢»Í¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£³ØÌä¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£¼Â¹Ô¤Ë¤Ï¿¿¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤ê¡¢¿®µÁ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¦»Ò¤¬¶µ¤¨¤¿»Í¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¤È¤Ï¡¢½ñÊª¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½ñÊª¤È¤Ï¡¢¸ÅÅµ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Ô¤È¤Ï¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ØÌä¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµ°ÕÌ£¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãé¤È¤Ï¡¢¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿®¤È¤Ï¡¢ÌóÂ«¤´¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ãé¤Ç¤¹¡£Éð»ÎÆ»¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÃé¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢ÃéµÁ¡¦Ãé¹§¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·¯¼ç¤ÎÌ¿¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯½¾¤¤¡¢¿Ô¤¯¤¹Àº¿À¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·¯¼ç¤¬¿Ã²¼¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹¦»Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãé¤¬¡¢¿¿¿´¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·¯¼ç¤Ë¶¯À©¤Ê¤É¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢·¯¼ç¤Î¤³¤È¤ò¼«¤é»×¤¤¡¢¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤¹Àº¿À¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀï¹ñ»þÂå¤ÎÃéµÁ¿´¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÏÀ¸ì¡ÙËÜÍè¤ÎÃé¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤¬¡¢¼Ò²ñÅª³èÆ°¡Ê»Å»ö¡Ë¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿´¤¬¤Þ¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¹¦»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÏÀ¸ì¡Ù
´Æ½¤¡§»³¸ýëï»Ê¡¡¡¡ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò´©
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1963Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Çî»Î(Ãæ¹ñ³Ø)¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÊ¸³ØÉôÂç³Ø±¡¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹âÅù¸¦µæ±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½êÂç³Ø±¡¤Ë³Ø¤Õ゙¡£¥±¥ó¥Õ゙¥ê¥Ã¥·゙Âç³ØÅìÍÎ³ØÉô¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤Ê¤È゙¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ÂçÅìÊ¸²½Âç ³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£ ¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤«゙¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡Ù(¥ï¥Ë¥Õ゙¥Ã¥¯¥¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤òºî¤Ã¤¿ÃË ¾åÅÄËüÇ¯¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù(Âè29²óÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Î´ñÀ×¡Ò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ª¡Ó¤È¡Ò¤¤¤í¤Ï¡Ó¤ÎÈ¯ÌÀ¡Ù¡Ø¤ó¨¡ÆüËÜ¸ìºÇ¸å¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¨¡¡Ù¡ØÌ¾Á°¤Î°Å¹æ¡Ù(¿·Ä¬¼Ò)¡¢¡Ø¤Æ¤ó¤Æ¤ó ÆüËÜ¸ìµæ¶Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡Ù(³ÑÀî½ñÅ¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥¿¥«¥Ê¤È¤Ï²¿¤«¡Ù(²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò)¡¢¡ØÂç¿Í¤Î´Á»ú¶µ¼¼¡Ù¡Ø¤Ë¤Û¤ó¤³゙ºÐ»þµ¡Ù(PHP ¸¦µæ½ê)¡¢¡Ø´Á»ú¤Ï¤¹¤³゙¤¤¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤Î¥Ø¥½¡Ù(ÆÁ´Ö½ñÅ¹´©)¡¢¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î 1 Ê¬ÆÉ½ñ¡Ù(¼«Í³¹ñÌ±¼Ò)¤Ê¤È゙Ãø½ñÂ¿¿ô¡£