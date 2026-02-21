ËãÁÒ¿ðµ¨¡Ø½Ü»£GIRL¡Ù¤ÇI¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡ÖµÙÂ©½¼ÅÅ¡×¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª
½µ´©SPA!¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡Ø½Ü»£GIRL Vol.28¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¥·¥êー¥ºÂè28ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç³Æ¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËãÁÒ¿ðµ¨ »ïÌÌ·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ÖºÇ¶¯Æù´¶¥Ü¥Ç¥£¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª¡×
¥²ー¥ÞーÉ¬¿Ü¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¡¢¥µ¥¤¥Ðー¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÈÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÇº»¦¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£
·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢Èà½÷¤Î¡ÖÎý½¬¡×¤ÏÂ³¤¯¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êーÉ÷¥Ó¥¥Ë¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿µÙÂ©½¼ÅÅ¡ª ¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿ー¥É¥Ó¥¥Ë¤òÅ»¤¤¡¢¶»¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢²óÈòÉÔÇ½¤ÎÉ¬»¦¥³¥ó¥Ü¡ª
¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÎÆùÂÎÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£°µ´¬¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ËãÁÒ¿ðµ¨
2002Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡Ù¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖLa VISION¡£¡×¤Ë²ÃÆþ¡£
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇòßÀÈþÅÆ¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥ÔーÄÌ¤ê¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Î¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢Ëå¡¦°¡²ÚÍü¤È¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤òµ¯ÍÑ¡£¥Óー¥Á¤Ç¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯No.1¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿ûÂôÈþº»¼ù¡¢¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢²¬ËÜºÌ²Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¸½ºß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤¬½¸·ë¤·¤¿°ìºý¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ú²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û»£±Æ:ÅÄÃæÃÒµ×¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯:³¤À¥»ÖÄÅÆà(JULLY)¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°:¾ÂÅÄ¼Âºé (¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦)