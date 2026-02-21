NASA¡¢·î¼þ²ó¤Ï3·î6Æü°Ê¹ß¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡¢Èô¹Ô»Î4¿Í
¡¡ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î21Æü¡¢¹ñºÝ·îÃµºº¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤Î·î¼þ²óÈô¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î6Æü°Ê¹ß¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ËÇ³ÎÁ¤òÃíÆþ¤¹¤ëºÇ½ªÃÊ³¬¤Î»î¸³¤¬Ìµ»ö¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²½àÈ÷ºî¶È¤Ï¤Þ¤À»Ä¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê´ØÌç¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡2·î½é¤á¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÇ³ÎÁÏ³¤ì¤¬È¯À¸¡¢2·î¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ÎÌ©ÊÄÍÑÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏ³¤¨¤¤Î¨¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿NASA¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¿··¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Èô¹Ô»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¶èÊ¬¤ÇºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¡Ö¥¿¥¤¥×A¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£