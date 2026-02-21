¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤È¡ÈÁÇ´é¡ÉÉ½¾ð¤ËÈ¿¶Á¡ÄµÇ°Æü¤Ë¡È¼«Á³ÂÎ¡ÉÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¡ÈµÇ°Æü¡É¤Ë¤¢¤¨¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾Þ»¿¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤È¡ÈÁÇ´é¡É¤ÎÉ½¾ð
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëWWE¡ÖSMACKDOWN¡×¤Î³«ºÅÃÏ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âµºÜ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2·î19Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎÅß¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤Î²Æ¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡ÊWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÎÆü¾ï¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¤¿»Ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢GOAT¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÈà½÷¤ò¡ÈÁ°½Ë¤¤¡É¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡WWE½÷»ÒUS²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Èà½÷¡£Ä¾¶á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤âÁêËÀ¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·É¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢32ºÐ¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
