¡Ú¸ÞÎØ¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¦µÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê(ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡Ë¡Ö¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢¾®¾¾¸¶ÈþÎ¤¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ú²¬»³¡Û
ーÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¤¬¡¢2·î13Æü¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤ÎµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡¡ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¸«¤»¤ë¾Ð´é
ー11Æü¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©Èè¤ì¤Ï¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ー¼ó¸µ¤Ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤¬¡£¤³¤Î½Å¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë½Å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤½Å¤ß¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¶ä¥á¥À¥ë
ー¤â¤¦²¬»³¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Á¤äÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ー¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤Î´¿´î
ーÃÏ¸µ¡¢²¬»³¤Ç¤Ï¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤±²¬»³¤ÎÊý¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
²¬»³¤Ë¤âÆÏ¤¤¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤Î°ìÊó¡¢²¬»³±ØÁ°¤Ç¤Ï¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤½¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢²¬»³¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¡¢¤Þ¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ーµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ー¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¤¤ç¤¦ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤È¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ê¸°»³¡ËÍ¥¿¿¤¯¤ó¤È¡ÊºäËÜ¡Ë²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹æµã¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ーµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤à¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍ½Áª¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡£Â©¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡ÖÆüËÜ¥Áー¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¡¢¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç³ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
ー¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤ÄÁ°¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤¢¤Þ¤êº£²ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ー¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ê¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¸°»³¡ËÍ¥¿¿¤¯¤ó¤È¡ÊºäËÜ¡Ë²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹æµã¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤Î～¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ー¤¢¤ÎÎÞ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎÞ¤Ç¤µ¤é¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ー¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÆü¤Î¥Õ¥êー¤Ç¤â¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï´¿´î¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ä¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¸ÞÎØ¤Î¼«Ê¬¤Î¸Ä¿ÍÀï¤ÎÏÈ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î4Ç¯¸å¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤¤¤¤ëÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢¾®¾¾¸¶ÈþÎ¤¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë
ー²¬»³¤«¤é¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç6Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢¾®¾¾¸¶ÈþÎ¤¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤Î²¬»³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ»ä¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ーµÈÅÄÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ22ºÐ¡£4Ç¯¸å¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï26ºÐ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬Áá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÒ¤±¤ë»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊµÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤âÃÄÂÎÀï¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÆÀÅÀ¸»¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ーÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤ªÈè¤ì¤Î¤È¤³¤í¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄ±´ºÚÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£