FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç
¡ÖºÇ¶á¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ーÈ¬ÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç
µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Û¤é¥Á¥ç¥³¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡×
¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¡£
Îë¼¯±û»Î¤â
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£