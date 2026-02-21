±Ñ¸ì¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¥Ñ¥ó¥Á¡×¡¡³¤¤ò±Û¤¨ÆüËÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¶¥ë¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼
ÀéÍÕ¸©¤Î»ÔÀî»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Ë¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÏ¢¤ì¤Æ²ó¤ë¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¥Ñ¥ó¥Á¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖHang In There Punch¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò±þ±ç¤·¡¢·ãÆ°¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´õË¾¤Î¸÷¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤â20Æü¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢·²¤ì¤«¤éÎ¥¤ì°ì±©¡¢µÕÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤äÍ«Ýµ¤µ¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤òÉ½¤¹Æ°Êª¤Î»Ñ¤Ï2026Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëIKEA¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤ÏSNS¤Ç¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÌþ¤·¤Î¥ª¥é¥¦¡¼¥¿¥ó¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»þ¤Ë²ÈÂ²¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤â¤Î¤À¡×¡Öº£¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î²ÈÂ²¤À¤è¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢IKEA¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤³¤³¿ôÆü¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬¼êÊü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÍ§Ã£¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£