º£°æÃ£Ìé¡¡½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¶¯ÂÇ¼ÔÃ£¤ÎÅÙ´ÎÈ´¤¯¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡Ä¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¶¯ÂÇ¼ÔÃ£¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¿¥¬¡¼¥Èµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö Imai wows at Astros camp: 'Never seen a pitch like that before in my life'¡Êº£°æ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¡È¤¢¤ó¤Êµå¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¡Ë¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç´ó¹Æ¡£º£°æ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÂÐÀïÂÇ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥À¥Ê¡¦¥Ö¥é¥¦¥óGM¤äÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤Þ¤º¤ÏÄÌ»»382»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥ó¤ò3µå¤ÇÆâÌî¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï3ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¡¢9ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¡¢2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤ÇÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥È¥é¥á¥ë¤ò3Ï¢Â³»°¿¶¡£5¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ17µå¤òÅê¤¸¡¢¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¤âÅêµå¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Êµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö2µå¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»178»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥È¥é¥á¥ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1298°ÂÂÇ¡¢200ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¥È¥é¥á¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Ï24Ç¯´ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Êµå¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤ÈÈà¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥³¥ì¥¢¤â¡Ö»³ËÜÍ³¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÄÉ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Èà¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¥Þ¥¯¥¿¥¬¡¼¥Èµ¼Ô¤Ï¡Öº£°æ¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥é¥¤¥ÖBP¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¼ÂÀï¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Èà¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£