¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ßÎÁÍý¡ß¥ï¥¤¥ó¡¢¡ÈºÆÀ¸¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡LiLiCo¤âÅÐÃÅ
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÎÁÍý¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFuture Stories on the Table ¡Á¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Á¡×¤¬18Æü¡¢¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊºÆÀ¸¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö£¸go¡Ê¥¨¥´¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤äÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢ ¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊBSSTO¡Ë¡×¤Î³«Àß8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£BSSTO¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢¡ÊSSFF & ASIA¡Ë¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿À¤³¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾ï»þ12ºîÉÊ¤Û¤ÉÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾å±Ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÌîÅÄÃ£Ìé¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¡¼¥ì¥¹¡×¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤¬Ì£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SSFF & ASIA¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¡¢ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¡¼¥ì¥¹¡×¤ÎÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ë¡¦¥»¥é»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ê¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉÊ¼ï¡Ö¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ÈÆ±¤¸ÉÓÆâÆó¼¡È¯¹Ú¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¿É¸ý¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤¬¿¶Éñ¤ï¤ì¤¿¡£LiLiCo¤Î²»Æ¬¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ÖSalud¡Ê¥µ¥ë¡¼¡Ë¡×¤È´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²Ú¤ä¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤ÊÊª¸ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¶áÌ¤ÍèSF¤È¡ÈºÆÀ¸¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
¡¡ºÇ½é¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤¬µ®½Å¤Ê»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯SF¡ØÍÛ¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡Ù¡Ê¥Á¥§¥³¡¢Ãæ¹ñ¡¿2024Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂçÅÔ»Ô¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡×¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¿¢Êª¹©¾ì¤Ç°é¤Æ¤¿¥ì¥¿¥¹¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò¡¢ÌîºÚ¤ÎÃ¼ºà¤«¤éºî¤Ã¤¿¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥·¡¼¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¥í¡¼¥ë¾õ¤Î°ì»®¤À¡£ÄÌ¾ï¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤òºÆÀ¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤¬¥í¡¼¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ÈÎÁÍý¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂÀÍÛ¡É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤â¤Î¡£ÎÁÍý¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÉÊ¼ï¥Ñ¥ì¥ê¥ã¡¼¥À¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Çò¥ï¥¤¥ó¡Ö¥µ¥ó¥°¥ì¡¦¥Ç¡¦¥È¥í¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¡×¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥ÖÇÀË¡¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤»À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¶¦Â¸¤òÉÁ¤¯¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡È½Û´Ä¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ÄÇÂû¥°¥é¥¿¥ó
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÌÂÏÇ¤Ê¥¯¥Þ¡Ù¡Ê¥«¥Ê¥À¡¿2021Ç¯¡Ë¡£¿Í´Ö¤È¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î¶¦Â¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤ËÈ¯Å¸¡Ê2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤¬¿Í¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢ºÇ½éCG¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤¬¤É¤¦¶¦Â¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Î¶¦Â¸¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤â¡Ö¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¶¯¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ï¡ÖÄÇÂû¤Î°ì¸ý¥°¥é¥¿¥ó¡×¡£ÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ºÏÇÝ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÄÇÂû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤ÏÆ¦Æý¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤ÁôÍ³Íè¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥¦¥Þ¥â¡×¤Ê¤É¡¢´Ä¶ºÆÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿©ºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿¹¤È³¤¤Î½Û´Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥ÖÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡Êµ¤²¹¾å¾º¡Ë¤ËÅ¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤¸ÅÂåÉÊ¼ï¥â¥Í¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÎÁÍý¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥Á¥ç¥¦¥¶¥áÎÁÍý¤È¡È¥´¥ß¤Î¥¹¡¼¥×¡É¤¬¼¨¤¹²ÄÇ½À
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ä¶±øÀ÷¤ËÅ¬±þ¤·¤¿³¤ÍÎÀ¸Êª¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿2017Ç¯¡Ë¡£LiLiCo¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³¤¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î¿ÀÈë¤äÀ¸Ì¿¤Î±Ä¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤¬¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢6Ê¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥ÈÎÁÍý¡Ö¿¹¤Î¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¡£¥¥ã¥Ó¥¢ºÎ¼è¸å¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤µûÂÎ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÅìµþÌîºÚ¤Î¾®¾¾ºÚ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ÎÈé¤äÃ¼ºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾Êª¡Ö¥´¥ß¤Î¥¹¡¼¥×¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¿É¸ýÇò¥ï¥¤¥ó¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ë¥ã¡¦¥¨¥¹¥á¥é¥ë¥À¡×¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ê¤É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ë¤¤²Æ¤ÎÆü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é1ËÜ°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È´í¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¸¥ë»á¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£LiLiCo¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ä¥ï¥¤¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ßÎÁÍý¡ß¥ï¥¤¥ó¤Î3¥»¥Ã¥È¡£Ìó2»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è°ìËÜ¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤äÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢ ¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊBSSTO¡Ë¡×¤Î³«Àß8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£BSSTO¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢¡ÊSSFF & ASIA¡Ë¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿À¤³¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾ï»þ12ºîÉÊ¤Û¤ÉÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡Ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾å±Ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÌîÅÄÃ£Ìé¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¡¼¥ì¥¹¡×¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤¬Ì£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤ÊÊª¸ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¶áÌ¤ÍèSF¤È¡ÈºÆÀ¸¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
¡¡ºÇ½é¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤¬µ®½Å¤Ê»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯SF¡ØÍÛ¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡Ù¡Ê¥Á¥§¥³¡¢Ãæ¹ñ¡¿2024Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂçÅÔ»Ô¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡×¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¿¢Êª¹©¾ì¤Ç°é¤Æ¤¿¥ì¥¿¥¹¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò¡¢ÌîºÚ¤ÎÃ¼ºà¤«¤éºî¤Ã¤¿¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥·¡¼¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¥í¡¼¥ë¾õ¤Î°ì»®¤À¡£ÄÌ¾ï¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤òºÆÀ¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤¬¥í¡¼¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ÈÎÁÍý¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂÀÍÛ¡É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤â¤Î¡£ÎÁÍý¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÉÊ¼ï¥Ñ¥ì¥ê¥ã¡¼¥À¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Çò¥ï¥¤¥ó¡Ö¥µ¥ó¥°¥ì¡¦¥Ç¡¦¥È¥í¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¡×¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥ÖÇÀË¡¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤»À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¶¦Â¸¤òÉÁ¤¯¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡È½Û´Ä¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ÄÇÂû¥°¥é¥¿¥ó
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÌÂÏÇ¤Ê¥¯¥Þ¡Ù¡Ê¥«¥Ê¥À¡¿2021Ç¯¡Ë¡£¿Í´Ö¤È¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î¶¦Â¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤ËÈ¯Å¸¡Ê2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£
¡¡LiLiCo¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤¬¿Í¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢ºÇ½éCG¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤¬¤É¤¦¶¦Â¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Î¶¦Â¸¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤â¡Ö¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¶¯¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ï¡ÖÄÇÂû¤Î°ì¸ý¥°¥é¥¿¥ó¡×¡£ÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ºÏÇÝ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÄÇÂû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤ÏÆ¦Æý¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤ÁôÍ³Íè¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥¦¥Þ¥â¡×¤Ê¤É¡¢´Ä¶ºÆÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿©ºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿¹¤È³¤¤Î½Û´Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥ÖÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡Êµ¤²¹¾å¾º¡Ë¤ËÅ¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤¸ÅÂåÉÊ¼ï¥â¥Í¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÎÁÍý¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥Á¥ç¥¦¥¶¥áÎÁÍý¤È¡È¥´¥ß¤Î¥¹¡¼¥×¡É¤¬¼¨¤¹²ÄÇ½À
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ä¶±øÀ÷¤ËÅ¬±þ¤·¤¿³¤ÍÎÀ¸Êª¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿2017Ç¯¡Ë¡£LiLiCo¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³¤¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î¿ÀÈë¤äÀ¸Ì¿¤Î±Ä¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤¬¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢6Ê¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥ÈÎÁÍý¡Ö¿¹¤Î¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¡£¥¥ã¥Ó¥¢ºÎ¼è¸å¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤µûÂÎ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÅìµþÌîºÚ¤Î¾®¾¾ºÚ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ÎÈé¤äÃ¼ºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾Êª¡Ö¥´¥ß¤Î¥¹¡¼¥×¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¿É¸ýÇò¥ï¥¤¥ó¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ë¥ã¡¦¥¨¥¹¥á¥é¥ë¥À¡×¡£¥¸¥ë»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ê¤É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ë¤¤²Æ¤ÎÆü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é1ËÜ°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È´í¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌîÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¸¥ë»á¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£LiLiCo¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ä¥ï¥¤¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ßÎÁÍý¡ß¥ï¥¤¥ó¤Î3¥»¥Ã¥È¡£Ìó2»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è°ìËÜ¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£