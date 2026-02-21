ÆüËÜÀª²÷µó¤Î¥¦¥é¤Ç¡ÄÌÜÁ°¤Ç¥á¥À¥ë¤Î¤¬¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡¡ÎÞ¤Î20ºÐ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¡¡·ãÆ®¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î°ìËë
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°(Âç²ñ14ÆüÌÜ/¸½ÃÏ19Æü)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¡£ÎÞ¤Ë¤¯¤ì¤ë20ºÐ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ç°µ´¬¤Î±éµ»¤ò¤ß¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦Áª¼ê¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤È¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²÷µó¤Î°ìÊý¡¢4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë217.88ÅÀ¤Î¼«¸ÊºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¦Áª¼ê¡¢ºäËÜÁª¼ê¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Î3¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¡¢3°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«1.28ÅÀ¤Î¶Ïº¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤Ï¡¢´¿´î¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÎ¢¤Ç¡¢·ë²Ì¤òÂÔ¤ÄÂÔµ¡½ê¤Ç²¼¤ò¸þ¤²ù¤·ÎÞ¡£¤½¤ó¤ÊÀéÍÕÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¤Î¥°¥ì¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç13°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¡¢ÀéÍÕÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¼«¿È¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤ËÎÞ¤Î20ºÐ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÇÔ¼Ô¤â¤¤¤ë¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍîÃÀ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò»×¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤ß¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¢¦·ë²Ì
1°Ì ¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦ 226.79ÅÀ
2°Ì ºäËÜ²Ö¿¥ 224.90ÅÀ
3°Ì Ãæ°æ°¡Èþ 219.16ÅÀ
4°Ì ÀéÍÕÉ´²» 217.88ÅÀ
5°Ì ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó 214.91ÅÀ