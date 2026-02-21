40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡Ö¤â¤¦°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¡Ê40¡Ë¤¬20Æü¸áÁ°¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
JOY¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¿ôÆü¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º£Æü¤«¤é»Å»ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âËÍ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦°Â¿´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¡¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ÇJOY¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤«¤é¡ÖJOY¡¢Éü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªºòÆü¤Ï¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢JOY¤È¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤ËÅºÉÕ¤¹¤ë¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤ÆJOY¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë¤¤¤¸¤ê¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£