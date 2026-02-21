¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä´Ú¹ñ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò¥ê¥ì¡¼2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤Î²÷µó
´Ú¹ñÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥ê¥ì¡¼¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£20Ç¯¤ÎÇ°´ê¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ì¡¼¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¼¡¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï21Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢°Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6Ê¬52ÉÃ239¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤¬6Ê¬52ÉÃ239¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬6Ê¬52ÉÃ335¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¸ÞÎØÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç·×5¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ëÂç²ñ¤È2006Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¡¢2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡¢2010Ç¯¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡£º£Âç²ñ¤ÇÄÌ»»3¸ÄÌÜ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡Ý¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¡Ý¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ý¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥ó¤Î½ç¤ÇÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¡£45¼þ¤ÎÄ¹¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½øÈ×¤ÏÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º3ÈÖÌÜ¤Î½ç½ø¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éµ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏºÇ¸åÈø¤Ë¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬ÀèÆ¬¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï25¼þ¤ò¤ò»Ä¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¤¬¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤ò¶¯¤¯²¡¤·¤Æ3°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£18¼þ¤ò»Ä¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬¤Þ¤¿Â®ÅÙ¤ò½Ð¤·¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12¼þ¤Î»Ä¤·¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬ÀèÆ¬¤Ë½Ð¤¿¡£
¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÄÉ·â¤ò¤«¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ2°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¤¥ó¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤é¤Ï¶¦¤Ë´î¤ó¤ÇÏ«¤Ã¤¿¡£