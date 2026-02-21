À¾Ìî¥«¥Ê¡Öº£36ºÐ¤ä¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼18¼þÇ¯ÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¸¶Æ°ÎÏ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼18¼þÇ¯¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼18¼þÇ¯¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿À¾Ìî¡£¡Öº£36ºÐ¤ä¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ä¤Ê¤¡¡×¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê²Î¤ò²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ18ºÐ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ»¤Ï¤°¤Í¤°¤Í¤°¤ë¤ê¤ó¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤ä¤ó¤«¤é¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¥À¥á¤ä¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¤±¤É¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¿¤¤¤·¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡¡¥«¥Ê¤ä¤ó¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤«¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤é¤·¤¯¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë1Êâ¤º¤Ä¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ê¤ä¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿»ö¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥«¥Ê¤ä¤ó¤Î¶Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Ê¤ä¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¹¬¤»¡×¡Ö°ìÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£