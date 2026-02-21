¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Þ¥óU¤ÎDNA¤À¡×¡ÄDF¥À¥í¥È¡¢¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÉÅ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥í¥È¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¡¢Æ±»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ë¤Ç²á¤´¤¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¼þ°Ï¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤À¡£Èà¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Î1¤Ä¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤À¡£·è¤·¤ÆÉâ¤«¤ì¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò1¤Ä¡¢2¤ÄÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥À¥í¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ë¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È¥¯¥é¥Ö¤ÎDNA¡É¤Ï²¿¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ãæ±û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤ë¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥µ¥¤¥É¤Ë±ª²ó¤·¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼éÈ÷¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ÏÃæÈ×¤Î¥×¥ì¥¹¶¯ÅÙ¤È¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¡£¤â¤¦¾¯¤·¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¹¶·â¤Ç¤Ï¡Ä¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÁÇÁá¤¤»î¹çÅ¸³«¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤µ¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤â¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤¬10¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤à¤·¤íÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎDNA¡É¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÉÅ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥í¥È¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¡¢Æ±»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò1¤Ä¡¢2¤ÄÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥À¥í¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ë¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È¥¯¥é¥Ö¤ÎDNA¡É¤Ï²¿¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ãæ±û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤ë¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥µ¥¤¥É¤Ë±ª²ó¤·¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼éÈ÷¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ÏÃæÈ×¤Î¥×¥ì¥¹¶¯ÅÙ¤È¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¡£¤â¤¦¾¯¤·¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¹¶·â¤Ç¤Ï¡Ä¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÁÇÁá¤¤»î¹çÅ¸³«¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤µ¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤â¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤¬10¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤à¤·¤íÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎDNA¡É¤À¤È»×¤¦¡×