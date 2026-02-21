¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡×ÆüËÜ¿Í¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµ¢´Ô¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ª ¸µÆ±Î½¤âÈ¿±þ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ...À¨¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤òÍÊ¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¡¢£²·î21Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµ¢´Ô¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖReunited in Rotterdam¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤È¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾®Ìî¿Æó»á¤¬¸Ç¤¯°®¼ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç2001-02¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌó£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¡£°µ´¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢UEFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡ª¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¾®Ìî¿Æó¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë»ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î°ì°÷¤À¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖËÜÊª¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÅþÃ£¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿»¥ËÚ»þÂå¤Ë¾®Ìî»á¤È¶¦Æ®¤·¡¢¸½ºß¤ÏIKOMA FCÆàÎÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÔÁÒ¸¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ...À¨¤¹¤®¤ë Ä«¤«¤é»É·ã¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£Æü¤â´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¡õ¥Õ¥§¥¤¥¨»Ø´ø´±¤Î¶»¥¢¥Ä¤Ê£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡ÖReunited in Rotterdam¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤È¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾®Ìî¿Æó»á¤¬¸Ç¤¯°®¼ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç2001-02¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌó£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¡£°µ´¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢UEFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¾®Ìî¿Æó¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë»ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î°ì°÷¤À¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖËÜÊª¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÅþÃ£¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿»¥ËÚ»þÂå¤Ë¾®Ìî»á¤È¶¦Æ®¤·¡¢¸½ºß¤ÏIKOMA FCÆàÎÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÔÁÒ¸¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ...À¨¤¹¤®¤ë Ä«¤«¤é»É·ã¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£Æü¤â´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¡õ¥Õ¥§¥¤¥¨»Ø´ø´±¤Î¶»¥¢¥Ä¤Ê£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª