¡Ú»»¿ô¥¯¥¤¥º¡Û¥¬¥à10¸Ä¤È50±ß¤Î¥Á¥ç¥³¡á¥¬¥à2¸Ä¤È30±ß¤Î°»7¸Ä¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¬¥à1¸Ä¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡©
²û¤«¤·¤¤ÂÌ²Û»ÒÁª¤Ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÂå¶â·×»»¥¯¥¤¥º¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°Û¤Ê¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¹ç·×¶â³Û¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤êÆ±¤¸¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤éÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤òÅö¤Æ¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¡§µá¤á¤¿¤¤¥¬¥à¤ÎÃÍÃÊ¤ò¡Öx¡×¤È¤ª¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À°ì¼¡ÊýÄø¼°¤Î·Á¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢º¸±¦¤Î¶â³Û¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
Åú¤¨¤ò¸«¤ë
¥¬¥à1¸Ä¤ÎÃÍÃÊ¤ò x±ß ¤È¤·¡¢º¸±¦¤ÎÂå¶â¤¬Åù¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊýÄø¼°¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦A¤ÎÇã¤¤¹ç¤ï¤»¡§10x+50 ¡Ê¥¬¥à10¸Ä ¡Ü 50±ß¤Î¥Á¥ç¥³1¸Ä¡Ë
¡¦B¤ÎÇã¤¤¹ç¤ï¤»¡§2x+210 ¡Ê¥¬¥à2¸Ä ¡Ü 30±ß¤Î°»7¸Ä¡§30¡ß7=210¡Ë
¤³¤ì¤é¤¬Æ±¤¸Âå¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊýÄø¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
10x+50=2x+210
8x+50=210
8x=160
x=20
Åú¤¨¡§20±ß
¡Ö¥¬¥à¤¬8¸ÄÁý¤¨¤¿Ê¬¡¢Â¾¤Î²Û»Ò¤Îº¹³Û¤¬160±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ëµ¤¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢°Å»»¤Ç¤â²ò¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¼°¤òÎ©¤Æ¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹²÷´¶¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
¢¨ËÜ¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬´ë²è¡¦ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
