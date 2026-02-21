ÎáÏÂ¤Î¥¤¥Þ¡¢¡È»ëÄ°Î¨¡É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡©ÇÛ¿®¡¦SNS»þÂå¤Ë¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂ¬¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤½¤ì¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¿ô»ú¡É
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¤òÂ¬¤ëÊªº¹¤·¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»ëÄ°Î¨¡×¡£ÈÖÁÈ¤äCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤À¡£¤À¤¬¡¢Netflix¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤ä¡¢YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æ°²è¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎáÏÂ¤Î¥¤¥Þ¡¢»ëÄ°Î¨¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡©
¡¡»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢Ä´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤¬Á´¹ñ32ÃÏ¶è¡¢1Ëü800À¤ÂÓ¤ËÀìÍÑ¤ÎÂ¬Äêµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ã¯¤¬²¿¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò1Ê¬Ã±°Ì¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÏÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤Ê¤É¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î½Ì¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·À¤ÂÓ¡×¤Ê¤Î¤À¡£Èà¤é¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê»ëÄ°¹ÔÆ°¤¬¡¢ÈÖÁÈ¡¢¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨1%¤È¤Ï²¿¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó40Ëü¿Í¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿1%¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¶²¤í¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ÎÊªº¹¤·¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢CMÎÁ¶â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î»ëÄ°Î¨10%¤ÎÈÖÁÈ¤ÎCMÎÁ¶â¤¬¿ô½½Ëü±ß¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢20%¤Ê¤éÇÜÁý¤¹¤ë¡£¤¤¤¯¤éÌÌÇò¤¤CM¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¹¹ð¸ú²Ì¤ÎÅê»ñ´ð½à¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï2015Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£Ï¿²è¤·¤Æ¸å¤Ç¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¿Í¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¤À¤±¤ÇÈÖÁÈ²ÁÃÍ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ï¿²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢X¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ä¡¢¥ï¥ó¥»¥°¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¤¬1°Ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¹¥È¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä»ëÄ°¼ÔÁØ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÂç¤¤¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»ëÄ°Î¨»ê¾å¼çµÁ¡×¤¬Êø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¸½¾ì¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¼Ô¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÏÀÎ¤âº£¤â¡¢¤Þ¤º¡ØÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¡Ù¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¡£¿ô»ú¤Ï·ë²Ì¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ï¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÂç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡¸½ºß¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Ã¤¨µî¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£