¥Î¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ"¤³¤Î3¤Ä"¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¤À¤±¡ÄŽ¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤°½¬´·Ž£¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë"ºÇ¶¯¤Î¥á¥â½Ñ"
¢£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌµ°Õ¼±¡×¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÄ¾¤·¤¿¤¤ÊÊ¤ä½¬´·¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
60Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤â¡¢Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅØÎÏ¤·¡¢ÊÊ¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢½¬´·¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»×¹Í¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÌµ°Õ¼±¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÌµ°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÌµ°Õ¼±¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ»×¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¤Ï¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð·Ð¸³¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌµ°Õ¼±¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤¢¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤«¤ÎÊÊ¤ä½¬´·¤òÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÌµ°Õ¼±¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Ìµ°Õ¼±¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤òµÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµ°Õ¼±¤ò´°Á´¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¢£µÏ¿¤¹¤Ù¤¡È3¤Ä¤Î¹àÌÜ¡É
¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¡×¡Ö²áµî¤Î·Ð¸³¡×¤Î3¤Ä¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
»ä¼«¿È¤òÎã¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
»ä¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²¿¤«¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦°¤¤ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î»ä¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ê¤é¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È²ñ¤¦¤È¤¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤êÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÉÔ°Â¤¬À¸¤Þ¤ì¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤µÏ¿¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌäÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï1ºý¤Î¥Î¡¼¥È
¤Þ¤º¡¢¥Î¡¼¥È¤òº¸±¦¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¡¢º¸È¾Ê¬¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¦È¾Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê²áµî¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤ò½ñ¤¯¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Æ¥¹¥È¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ò¤«¤¨¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥¹¥È¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¡¢¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤é´èÄ¥¤ë°Õ»Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹çÍý²½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê²áµî¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢ºÇ¶á¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤ÎÌµ°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£3¥«·î¸å¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈÉÔ°Â¡É¤Îº¬ËÜ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥á¥â¤òÊ¬Îà¤·¤è¤¦¡£
²¿¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥á¥â¤ò¤·¤Æ¤ª¤¡¢¥á¥â¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤é¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¡¢¢ÉÔ°Â¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤Î·Ð¸³¡¢¤È¤¤¤¦Ä´»Ò¤À¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Î¤»¤¤¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌµ°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÌäÂê¤ò¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î²áÄø¤ò3¥«·î¤Û¤ÉÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤¬¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤ËÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¼«³Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨¤µ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â²ò¾Ã¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¢£Æ¬¤Î¤Ê¤«¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¹Í¤¨¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯
¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤À¡£
¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤È¤ÏÌÀÎÆ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Û£Ëæ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£Ì·½â¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÌÀ³Î¤Ê»×¹Í¤Î¤â¤È¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
Æ¬¤Î¤Ê¤«¤¬º®Íð¤·¡¢¹Í¤¨¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£¿´¤Î¤Ê¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¤â¹çÍýÅª¤Ê¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁª¤Ü¤¦¡£µÏ¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÊÆÄÅ ÆÆÈ¬¡Ê¤è¤Í¤Å¡¦¤È¤¯¤ä¡Ë
Ä«Á¯¸ì¡¦±Ñ¸ìËÝÌõ²È
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£Âà¿¦¸å¡¢¥½¥¦¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÄ«Á¯´Ú¹ñ¸½Âå»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøºß³ØÃæ¡£ËÝÌõ½ñ¤Ë¡Ø¸ÀÍÕ¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡Ø¸ÀÍÕ¤Î²¹ÅÙ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥Á¥§¡¦¥²¥Ð¥éÌ¾¸À½¸¡Ù¡Ê¸¶½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¤¥Ã¥«¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥Ã¥«¥ó¡Ë
µÏ¿³Ø¼Ô
´Ú¹ñ¤ÎµÏ¿¤Ë·È¤ï¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÂåºÇ¹â¤ÎµÏ¿³Ø¼Ô¡£¥½¥¦¥ëÂç³Ø¹ñ»Ë³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÎò»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡£1998Ç¯¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ÈµÏ¿¸¦µæ±¡¤òÀßÎ©¤·¡¢¹ÔÀ¯¼«¼£Éô¤È¤â¤ËµÏ¿´ÉÍýË¡°Æ¤òºîÀ®¡¢»Ü¹Ô¡£¹ñ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¡¢ÃÏ°è¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Ê¤¬¤é300¿Í°Ê¾å¤ÎµÏ¿¸¦µæ»Î¤ò°éÀ®¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó40Ëü¿Í¡Ì2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¥à¶µ¼ø¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¢¥¤¥¥ã¥óÂç³Ø¡×¤ò±¿±ÄÃæ¡£ Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í¤Î¥Î¡¼¥È¡¡µÏ¿¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
