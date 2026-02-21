¡ØÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2026¡ÙÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¦Á´±éµ»FOD¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢3·î4Æü¡Á7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2026¡Ù¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¦Á´±éµ»¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ØÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2026¡Ù
Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ(ISU)¤¬¼çºÅ¤¹¤ëISU¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢1976Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î2026Ç¯Âç²ñ¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÅçÅÄËã±û¤¬Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤ËÄ©¤à¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Î½é½Ð¾ì¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô¤ÇÎòÂå1°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°¿ÍÌ¤Æ§¤È¤Ê¤ëÂç²ñ4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º£µ¨À¤³¦Âç²ñ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿²¬ËüÍ¤»Ò¡¢²¬ÅÄ²ê°Í¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤âÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼ïÎà¤ÈÀºÅÙ¤Ï¥·¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£À¾ÌîÂÀæÆ¡¢éâ¸¶ÂçÌï¤È¶¦¤ËÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ËÄ©¤à¡£
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢»³²¼²ÑÊâ¡¿±ÊÅÄÍµ¿Í¤¬À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ûÇÛ¿®³µÍ×
¡¦£³·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡19»þ15Ê¬¡Á22»þ05Ê¬¡¡¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡23»þ¡Á28»þ55Ê¬¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦£³·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡17»þ40Ê¬¡Á24»þ56Ê¬¡¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡26»þ¡Á28»þ33Ê¬¡¡¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¿É½¾´¼°
¡¦£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡20»þ¡Á24»þ13Ê¬¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹
¡¡25»þ15Ê¬¡Á28»þ45Ê¬¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¿É½¾´¼°
¡¦£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡18»þ30Ê¬¡Á21»þ31Ê¬¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡¿É½¾´¼°
¡¡22»þ30Ê¬¡Á26»þ¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¿É½¾´¼°
¢¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡û½Ð¾ìÁª¼ê
¡ãÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ÆüËÜÂåÉ½¡ä
ÃæÅÄÍþ»Î¡¢À¾ÌîÂÀæÆ¡¢éâ¸¶ÂçÌï¡¢ÅçÅÄËã±û¡¢²¬ËüÍ¤»Ò¡¢²¬ÅÄ²ê°Í¡¢»³²¼²ÑÊâ¡¿±ÊÅÄÍµ¿Í
¢¨½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
