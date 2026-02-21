¥¬¥¹²ñ¼Ò¤«¤é¡ÖÍè·î¤«¤é¡È´ðËÜÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¡É¤·¤Þ¤¹¡£·î¡Ø550±ß¡Ù¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡Ö´ðËÜÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¡×¤Î°ÕÌ£
¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö´ðËÜÎÁ¶â¡×¤È¡Ö½¾ÎÌÎÁ¶â¡Ê»ÈÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÁ¶â¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÎÁ¶â¤Ï¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ëè·î¸ÇÄê¤Ç¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ç¡¢¥¬¥¹¥áー¥¿ー¤äÇÛ´É¤Î°Ý»ý´ÉÍý¡¢¸¡¿Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½¾ÎÌÎÁ¶â¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¥¬¥¹¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ðËÜÎÁ¶â¤¬·î550±ß¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨»ÈÍÑÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï6600±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ä¥¬¥¹»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢½¾ÎÌÎÁ¶â¤è¤ê¤â´ðËÜÎÁ¶â¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Ï¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤äÀßÈ÷°Ý»ýÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÎÁ¶â²þÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ä¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡ÊLP¥¬¥¹¡Ë¤Ç¤ÏÀ©ÅÙ¤äÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤ÏµñÈÝ¤Ç¤¤ë¡© ·ÀÌóÆâÍÆ¤È¼«Í³²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÃÍ¾å¤²¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢2017Ç¯¤Î¾®ÇäÁ´ÌÌ¼«Í³²½°Ê¹ß¤Ï·ÀÌóÀè¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó½ñ¤ËÎÁ¶â²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò¹à¤¬¤¢¤ê¡¢»öÁ°ÄÌÃÎ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤²¼«ÂÎ¤ò¸ÄÊÌ¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³²½¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ä¥»¥Ã¥È³ä°ú¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ì¥¯¥È¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ÏÃÏ°è¤äÊª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¾åÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄÂÂß½»Âð¤Ç¤Ï¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤Î¥¬¥¹¼ïÊÌ¤È·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²òÌó¶â¤ä·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È·×ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö
ÃÍ¾å¤²¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ëÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÁ¶âÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç¯´ÖÁí³Û¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤È¥¬¥¹¤Î¥»¥Ã¥È·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¸½ºß¤ÎÎÁ¶â¤¬Å¬Àµ¿å½à¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶áÎÙÁê¾ì¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï²Á³Ê¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µëÅò²¹ÅÙ¤ò1ÅÙ²¼¤²¤ë¡¢¥·¥ã¥ïー»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡¢ÄÉ¤¤¤À¤²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸÷Ç®ÈñÁ´ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹»ëÅÀ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¥¬¥¹¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤¬·î550±ß¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï6600±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÍ¾å¤²¤½¤Î¤â¤Î¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä²Á³Ê¸ò¾Ä¡¢»ÈÍÑÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢¼è¤ì¤ëÁªÂò»è¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¤è¤êÍÍø¤ÊÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«ÎäÀÅ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²È·×¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
