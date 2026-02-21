¿Æ¤¬Ãù¶â1000Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÊüÃÖ¡Ä Ï·¸å»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±º¹¤¬½Ð¤ë¡©
¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÄã¶âÍø¤ÎÆüËÜ
ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢·Êµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍø¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍø¤òÄã¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃùÃß¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¾ÃÈñ¤Ë²ó¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÍÂ¤±¤ë¤ª¶â¤Ë¤Ï¶âÍø¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶âÍø¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬·è¤á¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤ò¤â¤È¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1999Ç¯2·î¤Ë¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¥¼¥í¤È¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¡×¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¡¢´öÅÙ¤«²ò½ü¤ÈÉü³è¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯7·îËöÆü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤¬0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î·ÐºÑ²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¼¥í¶âÍø¤Î»ö¼Â¾å¤Î²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯4·î¤Î¶ä¹ÔÍÂ¶â¶âÍø¤Ï0.002¡ó¤ÈÄ¶Äã¶âÍø¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë0.001¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤«¤é¶âÍø¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï0.183¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÍÂ¶â¶âÍø¤Ï1¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤Äã¤¤ÍøÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤Ç¤âÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤¬ÂçÀÚ
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢NISA¤äiDeCo¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢NISA¤äiDeCo¤Ï¡ÖÀÇÀ©ÌÌ¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¼êË¡¤Î¤³¤È¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖNISA¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·NISA¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢¸ýºÂÆâ¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤È¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÅê»ñ³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏNISA¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¹´ü¡×¡ÖÊ¬»¶¡×¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹´ü¡§¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯°Ê¾å±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸µËÜ¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë
¡¦Ê¬»¶¡§ÃÍÆ°¤¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¦ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡§»þ´Ö¤ÎÊ¬»¶¤È¤¤¤¤¡¢ÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤ËÍ¸ú¤È¤Ê¤ë
NISA¸ýºÂ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ªー¥ë¥«¥ó¥È¥êー¤È¤ÎÈæ³Ó
2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¸øÊç¤ÎÄÉ²Ã·¿³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷=ETF½ü¤¯¡Ë¤Î¸ÄÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ªー¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡Ë¡×¤Ç¡¢2Ãû4541²¯±ß¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤Î¹ØÆþ³Û¤Î2Ãû3548²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ØÆþ³Û¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2018Ç¯10·î31Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10Ç¯¤Î±¿ÍÑ¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2018Ç¯11·î～2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë1000Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·î¤Ë11Ëü6000±ß¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¤Î¸øÉ½¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
7Ç¯2¥ö·î¤ÎÅê»ñ³Û¹ç·×¤Ï997Ëü6000±ß¡¢2025Ç¯12·î30Æü¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï1176Ëü7505±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý±×¤Ï179Ëü1505±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡ÊNISA¡Ë¤Ï¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ1200Ëü±ß¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ600Ëü±ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ1800Ëü±ß±ß¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑ±×¤Ê¤É¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ±×¤¬¼ý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ý±×Î¨¤Ï117.96¡ó¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ÏÌó1.64¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢5Ç¯¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯1·î20Æü»þÅÀ¤Ç2522ËÜÃæ174°Ì¤ÎÆÍîÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï2015Ç¯¤«¤é0.02¡ó¤«¤éÊÑÆ°¤·¡¢0.001¡ó¤Þ¤ÇÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï0.183¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Ìó0.01%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1000Ëü±ß¤ò°ì³ç¤ÇÍÂ¤±¤Æ¡¢ÍøÂ©¤ÏºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤ëÊ£Íø±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯À¸¤·¤¿ÍøÂ©¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤ÎÀÇÎ¨¤Ï20.315¡ó¡ÊÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊØµ¹¾å20¡ó¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÍøÂ©¤¬ÉÕ¤¯¤«¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1000Ëü±ß¡ß¡Ê1+0.008¡ó¡Ë¡°10¡á100Ëü8002±ß88Á¬
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯´Ö¤ÇÌó8003±ß¤Î¼ý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨0.008¡ó¤Ï¡¢¾å½Ò¤ÎÊ¿¶ÑÍøÎ¨¤Î0.01¡ó¤«¤éÀÇÎ¨¤Î20¡ó¤ò°ú¤¤¤¿ÍøÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤äiDeCo¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë²áµî¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤ÏNISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¼ý±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¡¢²Á³Û¤ÎÁý¸º¤¬É¬¤ºµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁý¸º¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿±¿ÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢¿¶¤ìÉý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼ý±×¤òÂç¤¤¯ÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Àµ³Î¤ÊÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤äÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿ÍÑÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
